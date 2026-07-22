AFAD'dan Su Altı Eğitimleri - Son Dakika
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AFAD'dan Su Altı Eğitimleri

22.07.2026 17:12
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AFAD, Keşan'da su üstü ve altı arama kurtarma ekiplerine eğitim veriyor.

İSTANBUL İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün Su Üstü ve Su Altı Arama Kurtarma ekibi personeline yönelik eğitim programı, Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesi İbrice Limanı'nda devam ediyor.

Mevcut ekip personelinin yanı sıra arama kurtarma ekibine yeni katılan personelin de yer aldığı eğitim çalışmalarına, Edirne AFAD İl Müdürlüğü arama ve kurtarma personeli de destek veriyor. Eğitimlerle, su altı operasyonlarında görev alacak personelin bilgi, beceri ve koordinasyonunun geliştirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında katılımcılar, keşif dalışları gerçekleştirirken, dalış becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalı çalışmaları da yapıyor. Ayrıca su altı arama teknikleri, dalış işaretleri, su altı arama ve kurtarma yöntemleri ile sonar cihazının etkin kullanımı gibi konularda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor. Gerçek operasyon koşullarını esas alan eğitim faaliyetlerinin, personelin olası su üstü ve su altı arama kurtarma görevlerine daha etkin ve güvenli şekilde müdahale edebilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Keşan'ın dalış turizmiyle öne çıkan İbrice Limanı'nın sahip olduğu uygun su altı koşulları da eğitimlerin verimli bir şekilde yürütülmesine imkan sağlıyor.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Keşan, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yaşam AFAD'dan Su Altı Eğitimleri - Son Dakika

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