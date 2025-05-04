Amatör Balıkçıdan 30 Kiloluk Köpek Balığı

HATAY'ın Payas ilçesinde denizde botla avlanan amatör balıkçı Cengiz Bayar, oltayla 30 kiloluk kum köpek balığı yakaladı. Bayar ve arkadaşı, cep telefonuyla görüntüledikleri köpek balığını iğneden kurtarıp, denize bıraktı.

Amatör balıkçı Cengiz Bayar, arkadaşıyla birlikte avlanmak için botuyla İskenderun Körfezi'ne açıldı. Oltasını denize atan Bayar, bir süre sonra güçlü bir balığın yemi yuttuğunu fark etti. Bayar, sert hareketleriyle karşılaştığı balığı su yüzeyine çıkarabilmek için 45 dakika mücadele etti. Balığı yoran Bayar, yüzeye çıkardığında kum köpek balığı olduğunu fark etti. Bayar'ın balıkla mücadelesini görüntüleyen arkadaşı da "Tuta tuta köpekbalığı mı tuttun? Dikkat et botu patlatmasın" diye espri yaptı. Bir süre 30 kilo ağırlığındaki köpek balığını cep telefonuyla görüntüleyen iki arkadaş, daha sonra oltanın iğnesinden kurtararak onu tekrar denize saldı.