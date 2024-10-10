Arif Develi\'ye Veda

Yaşam

Hayatını kaybeden iş insanı Arif Develi (80) için Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede konuşan Orhan Gencebay, "Sevgili Arif Bey'in bugün cenazesine onu yolcu etmeye geldik. Türk halkına kendi kollarında çok büyük hizmet yapan bir iş adamımızdı. Bu dünyadaki görevini fevkalade yaptı" dedi.

Dün hayatını kaybeden restoran zinciri sahibi iş insanı Arif Develi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakip düzenlenen cenazeye, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Eski Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, sanatçı Orhan Gencebay, Erol Evgin, futbolcu Ümit Karan ile çok sayıda iş insanı da katıldı. Develi'nin cenazesi, kılınan namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü.

'TÜRK HALKINA BÜYÜK HİZMET YAPAN BİR İŞ ADAMIMIZDI'

Orhan Gencebay, "Sevgili Arif Bey'in bugün cenazesine onu yolcu etmeye geldik. Arif bey bizim çok sevdiğimiz, saydığımız ve Türk halkına kendi kollarında çok büyük hizmet yapan bir iş adamımızdı. Bu dünyadaki görevini fevkalade yaptı. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Nuri beyle çok iyi izdir hep görüşürüz sürekli mekanımızdır onların mekanları. Çok seviyoruz, vatanımıza halkımıza hizmet eden kişiler. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

'BİR ABİMİZİ, BABAMIZI KAYBETTİK'

Futbolcu Ümit Karan ise, "Tabi çok önemli bir değer kaybettik. Şöyle bir değer: hepimize bir lokma uzatan, personeline, çalışanlarına sahip çıkan, çok değerli bir abimizi, babamızı kaybettik. Ülkemizin başı sağ olsun. Develi ailesinin başı sağ olsun, çalışanların başı sağ olsun. Üzgünüz yapacak bir şey yok. Allah'tan rahmet diliyorum, Allah gani gani rahmet eylesin. Spor camiasına çok sahip çıkan, çok da yemek veren, futbolculara da çok el uzatan bir abimizdi. Dediğim gibi ailesine sabır diliyorum, eli açıktı. Biz hakkımızı helal ediyoruz. İnşallah o da bize hakkını helal eder" dedi.