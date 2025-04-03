İşte bayramda otoyollardan geçen araç sayısı - Son Dakika
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Yaşam

İşte bayramda otoyollardan geçen araç sayısı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde otoyollardan toplam 8 milyon 425 bin 491 aracın geçiş yaptığını açıkladı. Uraloğlu, "2024 yılı ramazan bayramı'nda İstanbul Havalimanı'nda 842 bin 367 olan yolcu sayısı bu yıl 892 bin 810'a ulaştı. Marmaray bu bayramda geçen yılın aynı dönemine göre 77 bin 167 daha fazla yolcu taşıdı" dedi.

03.04.2025 13:24
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "Kara yolundan demir yoluna, kent içi ulaşımdan hava yoluna kadar hayata geçirdiğimiz projelerle milletimiz geçen yıl olduğu gibi bu sene de sevdiklerine ulaştı. Arife gününü de kapsayan 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde otoyollardan toplam 8 milyon 425 bin 491 araç geçiş yaptı.

Bayramda Mahmutbey- Edirne Otoyolu'nu 1 milyon 295 bin 639, İstanbul- Ankara Otoyolu'nu ise 2 milyon 109 bin 974 araç kullandı. Adana Otoyolu'ndan 616 bin 456, Mersin Otoyolu'ndan 541 bin 920, Çeşme-İzmir- Aydın Otoyolu'ndan ise 604 bin 380 araç geçti. Kuzey Marmara Otoyolu'nu toplam 1 milyon 396 bin 404 araç kullandı. Ankara- Niğde Otoyolu'ndan 4 günde 350 bin 747 araç geçti. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nu 1 milyon 277 bin 646, Malkara- Çanakkale Otoyolu'nu 100 bin 953, Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nu 50 bin 349, Aydın- Denizli Otoyolu'nu ise 81 bin 23 araç kullandı" dedi.

Bakan Uraloğlu: Bayramda otoyollardan 8,4 milyon araç geçti

KÖPRÜLERDEN GEÇİŞLER

Bakan Uraloğlu, 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 50 bin 582, Osmangazi Köprüsü'nü 303 bin 569 aracın kullandığını belirtti. Uraloğlu, arife günü ve 3 günlük resmi tatil süresince Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinin Cumhurbaşkanı kararı ile ücretsiz hizmet verdiğini anımsattı. Söz konusu tarih aralığında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 1 milyon 25 bin 593 araç kullanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ise 810 bin 676 aracın geçiş yaptığını kaydetti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise 343 bin 850 aracın geçiş yaptığını belirtti.

Bakan Uraloğlu: Bayramda otoyollardan 8,4 milyon araç geçti

'MARMARAY, 77 BİN 167 DAHA FAZLA YOLCU TAŞIDI'

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un iki yakasını demir yoluyla birbirine bağlayan Marmaray'ın, 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde 2 milyon 156 bin 902 yolcuya hizmet verdiğini belirterek, 2024 Ramazan Bayramı'nda bu sayının 2 milyon 79 bin 735 olduğunu kaydetti. Uraloğlu, "Marmaray bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre 77 bin 167 daha fazla yolcu taşıdı" dedi.

Bakan Uraloğlu: Bayramda otoyollardan 8,4 milyon araç geçti

Uraloğlu, söz konusu dönemde benzer bir hareketliliğin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nda da olduğunu belirterek, "Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nı kullanan yolcu sayımız 101 bin 912 kişiydi, bu yıl ise 117 bin 565 kişi kullandı. Ankara'da da geçtiğimiz yıl aynı dönemde Başkentray 167 bin 328 yolcumuza hizmet vermişti. Bu yıl ise 291 bin 312 yolcumuz Başkentray ile seyahat etti" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu: Bayramda otoyollardan 8,4 milyon araç geçti

Uraloğlu, "2024 yılı Ramazan Bayramı'nda İstanbul Havalimanımızda 842 bin 367 yolcu ağırlamıştık, bu yıl ise yolcu sayısı 892 bin 810'a ulaştı" dedi. Bakan Uraloğlu, 26 Mart-1 Nisan arasında şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının 70 bin 627 seferde 2 milyon 418 bin 407 yolcu taşıdığını belirtti.

Bakan Uraloğlu: Bayramda otoyollardan 8,4 milyon araç geçti

Bakan Uraloğlu: Bayramda otoyollardan 8,4 milyon araç geçti
İşte bayramda otoyollardan geçen araç sayısı

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Son Dakika Yaşam İşte bayramda otoyollardan geçen araç sayısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • OSMANLI TORUNU:
    Bayramlarda bari yüzde 50 indirim yapın kuzey marmaradan geçiş ücreti nedir ya daha diger paralı yolları saymıyorumda bayramda bu insanlar bunu haketmiyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İşte bayramda otoyollardan geçen araç sayısı - Son Dakika
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