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Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu - Son Dakika
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Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çöp konteynerinin yanında derisi yüzülmüş bir tilki bulundu. Polis, deriyi yüzen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

12.12.2023 - 19:31,  Güncelleme: 19:33
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş bir tilki buldu. Polis ekipleri, hayvanın derisini yüzen kişilerin peşine düştü.

Bodrum'da çöp konteynerinin yanında derisi yüzülmüş tilki bulundu

KONTEYNERİN YANINDA DERİSİ YÜZÜLMÜŞ TİLKİ BULUNDU

Bodrum'da, Konacık Mahallesi Adalı Sokak ile Ali Paşa Sokak'ın kesiştiği köşedeki çöp konteynerinin yanında, akşam saatlerinde, derisi yüzülmüş bir hayvan ölüsü bulundu. Çevredekiler durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Yavru bir köpeğe ait olduğu sanılan hayvanın, ekiplerin yaptığı incelemede tilkiye ait olduğu belirlendi. Hayvanın vücudundaki tüm derinin yüzüldüğü, sadece patilerinin olduğu bölgede deri olduğu görüldü.

Bodrum'da çöp konteynerinin yanında derisi yüzülmüş tilki bulundu

OLAYI YAPANLAR HER YERDE ARANIYOR

Hayvanın ölüsü ekipler tarafından incelenmek üzere bölgeden alınırken, hayvanın derisini yüzen kişi ya da kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bodrum\'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Bestami kiraz: Bülent ersoy sipariş tilki derisinden çanta siparişi vermiş olabilir diye düşünüyorum. Yanıtla 0 0

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SON DAKİKA: Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu - Son Dakika
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