Çorlu\'da Bebek Penceden Düştü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 1'inci kat penceresinden düşen 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Abdülhani N., yaralandı.

Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi Bakkal Sokak üzerindeki binanın 1'inci katında oturan Suriye uyruklu ailenin bebeği Abdulhani N., iddiaya göre, açık pencereden baktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdulhani N., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.