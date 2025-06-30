Gazzeli Öğrenciler Atu'da Moral Etkinliği - Son Dakika
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Gazzeli Öğrenciler Atu'da Moral Etkinliği

Gazzeli Öğrenciler Atu\'da Moral Etkinliği
30.06.2025 09:49
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Erzurum'da 95 Gazzeli öğrenci, savaş nedeniyle ülkelerine dönemiyor, üniversite destek sağlıyor.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören 95 Gazzeli öğrenci, okulun yaz tatiline girmesine rağmen İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkelerine dönemiyor. Sevdiklerinden uzak olmanın burukluğunu yaşayan öğrencilere üniversite yönetimi ve sivil toplum kuruluşları moral vermeye çalışıyor.

Atatürk Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören 95 Gazzeli öğrenci, yaz tatili başlamasına rağmen İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkesine dönemiyor. Eğitimlerine devam eden öğrenciler, sevdiklerinden uzak olmanın burukluğunu yaşarken, üniversite yönetimi ve sivil toplum kuruluşları onlara moral vermeye çalışıyor. Gazzeli öğrenciler, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun ev sahipliğinde, Palandöken Kızılay Şubesi tarafından kampüste düzenlenen moral pikniğinde bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, yaşanan dramın herkesi derinden etkilediğini belirterek, "Bu bizim insanlık görevimiz. Öğrencilerimize hem maddi hem de manevi destek sağlamaya çalışıyoruz. Ailelerine kavuşamayan, savaşın acılarını yaşayan bu gençler için küçük de olsa moral sağlayabilecek bir etkinlik düzenledik. Çok sayıda yakınını kaybeden öğrencilerimiz var. Bu tür organizasyonlarla biraz olsun yüzlerini güldürmek istiyoruz" dedi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Farah Alnajjar (22), savaş nedeniyle ülkesine dönemediğini söyledi. Gazze'yi yeniden inşa etme hayaliyle bu bölümü tercih ettiğini belirten Alnajjar, "Dört yıldır Türkiye'deyim, şu an üçüncü sınıfı tamamladım. Durumu herkes biliyor; savaş hala devam ediyor, sınırlar kapalı. Refah Sınır Kapısı şu an geçişe kapalı, dolayısıyla kimse geri dönemiyor. Mısır üzerinden çıkmak da çok zor. Erzurum'da yaklaşık 95 Gazzeli öğrenci var. Biz birbirimize sürekli destek olmaya çalışıyoruz, yeni gelen öğrencilere yardım ediyoruz" dedi.

'İLERİDE ŞEHRİMİ YENİDEN İNŞA ETMEYE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM'

Bu bölüme bilinçli olarak, Gazze'yi düşünerek girdiğini ifade eden Alnajjar, "Çünkü Gazze'de sürekli savaş riski var. Bu yüzden şehir planlamacısı olarak ileride şehrimi yeniden inşa etmeye katkı sağlamak istiyorum. Hayalim; Gazze'yi yeniden tasarlamak, İstanbul gibi çağdaş bir şehir planı uygulamak. Modern bir kent altyapısı kurmak. Güzel, yeşil alanlarla dolu bir şehir. Gazze zaten çok güzel bir yer. Denize kıyısı olan, potansiyeli yüksek bir şehir. Savaşta çok büyük yıkım yaşandı ama bu, yeniden yapılmaz demek değil. Biz bunu başarabiliriz. Benim hayalim, Gazze'de turizm alanları, ortak yaşam alanları, parklar ve sosyal mekanlar oluşturmak. İnsanların mutlu olabileceği, güvenle yaşayabileceği bir şehir tasarlamak istiyorum. Bazı arkadaşlarım Gazze'den hiç çıkamadı, böyle bir fırsat bulamadılar. Oysa dünyayı görmek, farklı kültürleri tanımak insanı geliştiriyor. Erzurum'da, İstanbul'da gördüğüm gelişmiş şehirleşmeyi Gazze'ye taşımak istiyorum. Orası bizim evimiz ve biz o evi yeniden ayağa kaldıracağız. Bu, benim ve arkadaşlarımın en büyük hayali" diye konuştu.

Filistinli Öğrenciler Topluluğu Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Riyad Muhammed (25) ise "Erzurum'da bulunan Filistinli öğrenciler olarak Atatürk Üniversitesi ve Kızılay'ın desteklerine minnettarız. Yalnız olmadığımızı bilmek bizi güçlü kılıyor. Herkese yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, İsrail, Eğitim, Yaşam, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gazzeli Öğrenciler Atu'da Moral Etkinliği - Son Dakika

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