Hande Erçel, İtalya Tatili Sonrası Bodrum\'da Kameralara Yakalandı

Oyuncu Hande Erçel, son dönemde hem özel hayatı hem de yurt dışı tatilleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile birlikte olan Erçel, geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle İtalya'nın Amalfi kıyılarında tatil yaptı.

Çiftin romantik kareleri, bir süredir basında yer alan ayrılık iddialarını çürüttü. İtalya tatili boyunca mutlu anlar paylaşan ikili, ilişkilerinin yolunda gittiğini gözler önüne serdi.

İtalya seyahati öncesinde Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Lübnan'da modacı Elie Saab'ın oğlunun düğününe katılmıştı. Ünlü konukların yer aldığı bu gösterişli davetten sonra çift, tatil rotalarını Amalfi'ye çevirdi. Sahilden paylaşılan pozlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yurt dışı tatilinin ardından Türkiye'ye dönen Hande Erçel, bu kez kardeşi Gamze Erçel ve yeğeni Mavi ile birlikte Bodrum'da kameralara yansıdı. Gazete Magazin'in haberine göre, gün boyu denizde vakit geçiren ve ailesiyle zaman geçiren oyuncu, sahildeki doğal ve keyifli halleriyle dikkat çekti. Uzun süredir bikinili görüntü vermekten kaçınan Erçel, bu kez görüntülenmekten çekinmedi.