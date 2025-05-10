Huzurevi Gönüllüleri Çocuklara Destek Oluyor - Son Dakika
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Yaşam

Huzurevi Gönüllüleri Çocuklara Destek Oluyor

Semra Dinçer, huzurevinde hayatını sürdürürken köy okullarındaki çocuklara yardım elini uzatıyor.

10.05.2025 12:29
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İZMİR'in Buca ilçesindeki bir huzurevinde kalan, 2 çocuk 5 torun sahibi Semra Dinçer (68), örgü gruplarından tanıştığı gönüllüler ile köy okullarında okuyan öğrencilere yardım eli uzatıyor. Sayısını bile bilmedikleri çocuklarla aralarında özel bir bağ kurulduğunu belirten Dinçer, "Öğretmenler bize fotoğraflar ve videolar gönderiyor. O paketleri açışları, mutlulukları apayrı. Tüylerimiz diken diken oluyor, gözümüz yaşarıyor" dedi.

İzmir'de yaşayan Semra Dinçer, 4 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sosyal Yaşam Kampüsü içindeki huzurevinde hayatını sürdürüyor. 45 yıllık eşi Mehmet Nuri Dinçer ile birlikte iki oğlunu da evlendirdikten sonra huzurevi bekleme sırasına giren Dinçer, 6 yıl önce eşini kaybetti. Eşinin ardından sıranın kendisine gelmesiyle kararından vazgeçmeyen Dinçer, evini kapatıp, huzurevine yerleşti. Buca ilçesinde yaşayan kadınların 8 yıl önce kurduğu 'İzmirli Teyzeler' grubuna üye olan Dinçer, gönül dostluğu kurduğu kadınlarla birlikte ördüğü örgülerle ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eli uzatıyor.

'ÇOCUKLARIMIZA BU AĞIRLIĞI VERMEK İSTEMEDİK'

Tekstil işçisi olarak çalışıp emekli olduğunu anlatan Semra Dinçer, "Yıllar önce babam da böyle bir kurumda kalmıştı. Bir tecrübemiz vardı. Yaşlıların zor bakımlarını kendimiz de yaşadığımız için çocuklarımıza bu ağırlığı vermek istemedik. Evlatlarımın ayaklarına taş değsin istemem. Burada kalmak için eşimle birlikte isim yazdırdığımda bunu çocuklarımdan gizledim. Eşimle el ele tutuştuk gittik, eşli odalara yazıldık. O iki yıl sonra vefat etti. Ben beklemeye devam ettim. 4 yıldır da burada yaşıyorum. Bu kararı verdiğime hiç pişman olmadım. Ön yargıları kırmamız lazım. 'Huzurevi' deniliyor ama burası eskiden bildiğimiz huzurevleri gibi değil. Öyle bir çatının altındayız ki idareciler, müdür, çalışanlar hepsi çok güler yüzlü" dedi.

'KENETLENDİK, BİR KARDEŞLİK BAĞI KURDUK'

Kaldığı yerde zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını dile getiren Dinçer, "Saat 08.00'de kalkıyorum, akşam nasıl oluyor anlamıyorum. Bir yerde de sosyalleşiyoruz. Yalnız başımıza evde oturup, karaları bağlamıyoruz. Dostluklarımız çok güzel. Yaşlılarımızın buraları yadırgamasın. 8 yıl önce gönüllü anne olarak 'İzmirli Teyzeler' örgü grubuyla tanıştım. Bir gönül dostluğumuz oluştu. İzmirli Teyzeler ve Marifetli Hanımlar diye iki farklı gruba üyeyim. Amaç aynı. Bütün köy okulundaki çocuklarımıza hediyeler yapıp, yolluyoruz. Onlar bizi birleştirdi. Kenetlendik, bir kardeşlik bağı kurduk" diye konuştu.

'ANNELİK SADECE DOĞURMAK DEĞİL'

Hediye gönderdikleri çocukları sevindirerek büyük bir mutluluk yaşadığını anlatan Semra Dinçer, Anneler Günü nedeniyle ayrı bir mutluluk yaşadığını söyledi. Dinçer, "Bir çocuğu sevindiriyoruz. Kendimiz için de terapi gibi oluyor. Manevi duyguların verdiği huzur bambaşka. O kadar güzel mektuplar geliyor ki bize. 'Keşke burada olsaydınız da sizin eliniz öpseydik, bizi anne sıcaklığı gibi ısıttınız' diye yazdıkları mektuplar gözümüzü yaşartıyor. Bizim birçok çocuğumuz var. Sevinmeleri bize mutluluk veriyor. Bütün kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Annelik sadece doğurmak değil. Doğurmamış kadınları da bir anne doğurdu. Onların da bir annesi var. Biz de bilmediğimiz çocukların anneleriyiz, teyzeleriyiz. Onun zevki, mutluluğu anlatılmaz. Öğretmenler bize fotoğraflar ve videolar gönderiyor. O paketleri açışları, mutlulukları apayrı. Tüylerimiz diken diken oluyor, gözümüz yaşarıyor. Güzel bir yoldayız. Sayımız gün geçtikçe artıyor. Allah destek verenlerden ve örenlerden razı olsun" dedi.

'35 BİNE YAKIN ÇOCUĞA HEDİYE GÖNDERDİK'

İzmirli Teyzeler Grubu kurucusu Mukaddes Çevik de yoğun bir kış dönemi geçirdiklerini belirtip "Okullar ve hastanelere paketler hazırlayıp gönderdik. Okullar için de biriktirip kışın göndereceğiz. Anneler Günü vesilesiyle teyzeler olarak toplandık. Hem sohbet ediyor hem de kışı değerlendiriyoruz. 35 bine yakın çocuğa hediye gönderdik. Onlardan aldığımız geri dönüşler, yazdıkları mektuplar, çığlık attıkları videolar bizi teşvik ediyor. 3 torunum var ama sayısını bilmediğim bebek ve çocuğumuz var. Gönüllü bir grubuz. Sağlığımız elverdiğince devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ MUTLU OLUYOR'

Arzu Ünlü de "7 senedir bu gruptayım. İstikrarlı devam ediyoruz. Anneler Günü'nde çocuklarımız mutlu oluyor" dedi. Hayat Sengül ise "Emekli ev ekonomisi öğretmeniyim. El sanatlarına düşkünüm. Böyle yol arkadaşları bulunca tadına vararak her ilmekte çocukların gülüşünü hatırlıyorum. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Huzurevi Gönüllüleri Çocuklara Destek Oluyor - Son Dakika

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