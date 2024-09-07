Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü - Son Dakika
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Yaşam

Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü

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İranlı biriyle evli olan genç kadın, ülkedeki insanların tuvalet alışkanlıklarını göstermek için kayınvalidesinin banyosundan bir paylaşım yaptı. İran'da taharet musluğunun yerine hortum kullanıldığını dile getiren genç kadının gönderisi kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

07.09.2024 14:25
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Sınır komşusu olmamıza rağmen Türkiye ile diğer ülkelerin kültürleri ciddi farklılıklar gösterebiliyor. Bu ülkelerden biri de hiç kuşkusuz ki İran... Bu ülkeden biriyle evli olan Türk kadın, kayınvalidesinin evinden çekim yaparak İran'daki tuvalet kültürüne ait ilginç bir bilgi paylaştı.

TAHARET MUSLUĞU YERİNE HORTUM

Ülkede taharet musluğunun yerine hortum kullanıldığını dile getiren genç kadın, "İran kültürüyle aramızdaki farklardan birini daha size göstermek istiyorum. Evet şu an tuvaletteyim. Taharet musluğu yerine böyle hortum kullanıyorlar. Burası kayınvalidemin evi" ifadelerini kullandı.

Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran\'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü

Sosyal Medya, Türkiye, Güncel, Yaşam, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Beykozlu: Ne olmuş bizde hala marşaba kullan var ne olmuş hortum yani 140 8 Yanıtla
  • Mstf apnr: İyi de bu haber mi şimdi? İlk defa mı Yurtdışına çıktınız? Bir çok ortadoğu ülkelerinde kullanılan bir sistem bu… 121 1 Yanıtla
  • Mehmet Bal: Koskoca ist havalimanı camii sinde bile bu hortumdan var ne olmuş anlamadım di? Çoğu insanın evinde bile var 94 4 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Normal hortumu 30-40cm kesip musluğun başına koyarak kullananlar var ne olmuş yani sen görmemişsen biz ne yapalım 78 2 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya: Bu haberi yaparken ne gibi düşüncelere daldın ? 65 2 Yanıtla
  • Zafer El: sağol bize açıklık getirdigin için daha fazla igrençleşmeyiniz lütfen 37 3 Yanıtla
  • agrasif laz: artık heryerde var musluk olmasaydı skintiydi 27 1 Yanıtla
  • Komutan Logard: Bizim tuvalette hem klozet hem alaturka aynı yerde. 20 1 Yanıtla
  • YoH null: zaman kaybı 17 0 Yanıtla
  • Fırat Karakayacı: ben tam hortumun ne işe yaradığını anlamış değilim, acaba? 9 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü - Son Dakika
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