Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran\'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü

Yaşam

Milyoner\'e damga vuran soru! Bir "Bam" yüzünden 100 bin liradan oldu

Sınır komşusu olmamıza rağmen Türkiye ile diğer ülkelerin kültürleri ciddi farklılıklar gösterebiliyor. Bu ülkelerden biri de hiç kuşkusuz ki İran... Bu ülkeden biriyle evli olan Türk kadın, kayınvalidesinin evinden çekim yaparak İran'daki tuvalet kültürüne ait ilginç bir bilgi paylaştı.

TAHARET MUSLUĞU YERİNE HORTUM

Ülkede taharet musluğunun yerine hortum kullanıldığını dile getiren genç kadın, "İran kültürüyle aramızdaki farklardan birini daha size göstermek istiyorum. Evet şu an tuvaletteyim. Taharet musluğu yerine böyle hortum kullanıyorlar. Burası kayınvalidemin evi" ifadelerini kullandı.