İslam aleminde mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, İstanbul'da Sultanahmet ve Eyüpsultan camilerinde düzenlenen programlarla karşılandı. Akşam namazı sonrasında camilerde toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okunarak başlayan programlarda daha sonra ilahiler eşliğinde dualar edildi. Eyüpsultan Camisi'nde birçok kişi, Eyüp Sultan Türbesi'ni de ziyaret ederek, dualar okudu.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul'da Regaip Kandili Kutlamaları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?