İstanbul'da Regaip Kandili Kutlamaları

Yaşam

İSTANBUL'da Regaip Kandili sebebiyle Sultanahmet ve Eyüpsultan camilerinde programlar düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan programlarda vatandaşlar, ilahiler ile mübarek üç ayların başlangıcını kutladı.

İslam aleminde mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, İstanbul'da Sultanahmet ve Eyüpsultan camilerinde düzenlenen programlarla karşılandı. Akşam namazı sonrasında camilerde toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okunarak başlayan programlarda daha sonra ilahiler eşliğinde dualar edildi. Eyüpsultan Camisi'nde birçok kişi, Eyüp Sultan Türbesi'ni de ziyaret ederek, dualar okudu.