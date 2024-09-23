Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi

Yaşam

Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin tamamlandığını açıklamasının ardından ilk kez halkın karşısına çıktı.

42 yaşındaki Galler Prensesi, 22 Eylül Pazar günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi yakınlarındaki Crathie Kirk Kilisesi'nde eşi Prens William ve diğer kraliyet ailesi üyeleriyle birlikte bir ayine katılırken görüntülendi.

Kate, 42 yaşındaki William'ın kullandığı aracın yolcu koltuğunda otururken kısa bir gülümseme gösterdi.

Prenses, koyu yeşil geniş kenarlı, yanında tüyler olan bir şapka ve kahverengi ekose bir palto giyerken, William ise koyu renk bir takım elbise tercih etti. Kral Charles ve Kraliçe Camilla da ayrı araçlarla kiliseye giderken fotoğraflandı.

Kate'in kiliseye katılımı, bu ayın başlarında kemoterapi tedavisini tamamladığını açıklamasından sonraki ilk görünümü oldu. Prenses, Mart ayında kanser teşhisini paylaşırken aynı zamanda kemoterapi görmeye başladığını da açıklamıştı.

9 Eylül'de yayınlanan duygusal bir video mesajında Kate, Prens William ve üç çocukları 11 yaşındaki Prens George, 9 yaşındaki Prenses Charlotte ve 6 yaşındaki Prens Louis ile birlikte görüntülenirken kanser tedavisini tamamladığını paylaştı.

Prenses, tedaviyi bitirmenin bir "rahatlama" olduğunu söyledi ve videoda şöyle devam etti: "Son dokuz ay bizim için aile olarak inanılmaz derecede zordu. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı suları ve bilinmeyen yolu nasıl aşacağımızı bulmak zorunda kaldık."

Kate, "kanserden uzak kalmak için elinden geleni yaptığını" ve "önümüzdeki aylarda" işe döneceğini söyledi.