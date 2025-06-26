Kayıp Venüs için 10 bin TL ödül! - Son Dakika
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Yaşam

Kayıp Venüs için 10 bin TL ödül!

26.06.2025 12:06
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Sivas'ta yemek molası veren Naci Yavuz'un kedisi Venüs kayboldu, 10 bin TL ödül ilan edildi.

ANTALYA'ya giderken Sivas'ta yemek molası veren Naci Yavuz'un (68) 11 yaşındaki sfenks kırması 'Venüs' adlı kedisi, minibüsten kaçtı. Eşi Gülüzar Yavuz (62) ile bir süre çevrede kedilerini arayan Yavuz, sonuç alamayınca kentteki bir pansiyona yerleşti. Kaybolduğu günden beri mola verdikleri restoran önünde Venüs'ün dönmesini bekleyen Naci Yavuz, "Ödüllü ilan verdik, umarım bekleyişimiz mutlulukla sonuçlanır" dedi.

Trabzon'dan Erzincan'daki kızları Aybeniz Yavuz'u ziyarete giden Naci ve Gülüzar Yavuz çifti daha sonra Antalya'ya tatile gitmek üzere 23 Haziran'da minibüsle yola çıktı. Saat 22.00 sıralarında Sivas kent merkezinden geçen Yavuz çifti, yemek molası verdi. Sivas- Ankara kara yolunda bulunan bir restorana giden çift, minibüsten inecekleri sırada yanlarında bulunan sfenks kırması kedileri Venüs kaçtı. Venüs'ü uzun süre arayan Yavuz çifti, gece olması nedeniyle bir sonuç alamadı. Kedilerini ertesi gün de aramak için kentteki bir pansiyona yerleşen Naci-Gülüzar Yavuz, ertesi gün de aramalarından sonuç alamadı. Zorunlu olarak konakladıkları kentte mola verdikleri restoranın önüne gelip Venüs'ün dönmesini bekleyen çift, restoran çevresine kedinin sepetini ve mama bıraktı. Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarına da kayıp ilanı veren Yavuz çifti, Venüs'ü bulana 10 bin TL ödül verecek.

'50'YE YAKIN İHBAR GELDİ'

Yemek molası sırasında kedilerinin kaçtığını söyleyen Naci Yavuz, "Yemek molası esnasında arabanın içindeydi. Torpidoda da geziyordu. Çok zeki bir kedi ve nereden çıkacağını, nasıl yapacağını gayet iyi biliyor. Şoför koltuğunun altına saklanmış. Ben kapıyı açınca ayağımın dibinden kaçmış. Sonra fark ettik. İndik, aradık ama maalesef bulamadık. Ondan sonra burada bekleyip, onu aramaya karar verdik. Bir tane pansiyon kiraladık ve oraya yerleştik. Ödüllü ilan verdik. Kızım, 10 bin lira ödül ilanı verdi. 50'ye yakın ihbar geldi. Gördüklerini söyleyenler var. Arka tarafta bulunan bir tamirhanede görülmüş. Adam su vermiş kediye. Kendini biraz sevdirmiş ve ondan sonra gitmiş. Burada motorcuların derneği var. Onlara da bilgi vermiştik. Sosyal medyada yaygın bir şekilde ihbarı bildirdik. Sivil toplum kuruluşlarına bildirdik" diye konuştu.

'GELİR DİYE ÜMİT EDİYORUZ'

Venüs'ü kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyleyen Yavuz, "Ben kalp hastasıyım, stres yaptık. Stres yapınca tabii böyle taşikardi falan oldu. Çünkü 10 yıldır kedi bizde ve ailenin bir ferdi gibi. Şimdi biraz sakinleştik. Çok da zeki bir kedi. İlişkilerimiz insani ilişkilerle aynı gibi bir şeydi. Sadece konuşamıyoruz. Ama söylediğini anlayan bir kediydi. Bu ödülü çok dikkate almayan insanlar ve hayvanseverler var. 'Biz bir ödül istemiyoruz, sadece yardımcı olacağız' falan diyorlar. Ben Sivas'tan hayvanseverlikle ilgili bu potansiyeli beklemiyordum. Şu anda beklemedeyiz. Genelde kediler, kaçtıktan 3 gün sonra sahaya çıkıyormuş. Onun için bazı şeyler yaptık burada. Kedi sepetlerini falan köşebaşlarına koyduk, mamalar koyduk. Yaş mamayı çok seviyor. Hani gelir diye ümit ediyoruz. Böyle bir atraksiyon yaşadık. Umarım bekleyişimiz mutlulukla sonuçlanır" dedi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne DOĞAN/SİVAS,

Kaynak: DHA

Antalya, 3-sayfa, Venüs, Sivas, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kayıp Venüs için 10 bin TL ödül! - Son Dakika

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