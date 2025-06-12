Kene Isırdığı İçin Öldü - Son Dakika
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Yaşam

Kene Isırdığı İçin Öldü

12.06.2025 16:10
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Ahmet ve Dilruba Tekin'in ablası İlknur Ekinci, kene ısırması sonucu hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de 16 yıl önce Ramazan Bayramı'nın ikinci günü şeker toplamak için evden çıkan ve 556 gün sonra cesetleri Yozgat'ta bulunan Ahmet Tuna Tekin (8) ile Dilruba Tekin (6) kardeşlerin ablaları 3 çocuk annesi İlknur Ekinci (39), kene ısırması sonucu hayatını kaybetti. Talas ilçesinde 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, Ahmet Tuna ve Dilruba Tekin kardeşler ile arkadaşları Türkan Ay (10), şeker toplamak için evden ayrıldı. 3 çocuktan uzun zaman haber alınamadı. Ailenin ihbarı sonrası polis, çocukları bulmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, çocukların bulunması için 10 kişilik özel ekip kuruldu. Ekibin yaptığı çalışmalar, 556 gün sonra sonuç verdi. Çocukları şeker toplamak için evine gittikleri Uğur Veli Gülışık'ın öldürdüğü tespit edildi. Gülışık'ın 2 kardeşi boğarak, arkadaşları Türkan'ı ise cinsel istismarda bulunduktan sonra kalbinden bıçaklayarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet şüphelisinin 3 çocuğu öldürdükten sonra Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde dere kenarında toprağa gömdüğü tespit edildi. 3 çocuğun cesedi işlemlerin ardından Kayseri'ye getirilip Talas ilçesindeki Halef Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tutuklanan cinayet şüphelisi, güvenlik gerekçesiyle Ankara 8'inci Ağır Caza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa, nitelikli biçimde 'Cinsel istismar' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından da toplam 85 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tekin kardeşlerin ablaları 3 çocuk annesi İlknur Ekinci, 6 Haziran'da Kurban Bayramı'nda Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne gitti. Burada kurbanlıklarını kesen Ekinci'nin bacağına kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran İlknur Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanarak Talas ilçesindeki sağlık kabinine başvurdu. Sağlık görevlilerinin taktığı serum sonrası rahatsızlığı geçmeyen Ekinci, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen İlknur Ekinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ekinci'nin cenazesi, işlemlerinin ardından Devetaşı Cami'ne getirildi. Cenazeye İlknur Ekinci'nin ailesi ve yakınları katıldı. Ekinci, kılınan namazın ardından Halef Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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