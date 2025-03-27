Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nda Marmara Bölgesi'nin yağışlı havanın etkisi altına girecek.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ramazan Bayramı öncesi Marmara Bölgesi için 'yağış' uyarısı yaptı.

YARINDAN İTİBAREN YAĞIŞLAR GELİYOR

Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise azalacağı, bayram süresince mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği değerlendiriliyor.

ARİFE GÜNÜ DAHİL BAYRAM BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Arife günü bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 1'inci günü bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların Edirne il geneli ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bayramın 2'nci günü bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 3'üncü günü bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor.