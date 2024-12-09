Torbalı Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz - Son Dakika
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Yaşam

Torbalı Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz

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İzmir'in Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Beşar Esad'ın devrilmesini ilçe sokaklarında kutlayan Suriyelilere çağrıda bulundu. Demir, "Size bir yılbaşı sürprizi yapmak istiyoruz. Yarın itibari ile tek yön otobüs biletleriniz için halkla ilişkiler birimimize başvurabilirsiniz." dedi.

09.12.2024 00:12
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Suriye'de muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı harekatta Beşar Esad rejimi resmen devrildi. Şam'ı da muhaliflerin almasının ardından Beşar Esad ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

SURİYELİLER ESAD'IN GİDİŞİNİ KUTLUYOR

Esad rejiminin devrilmesi dünyanın dört bir yanındaki Suriyeliler tarafından kutlandı. İç savaşta Türkiye'ye gelen Suriyeliler de birçok şehirde kutlama yaptı.

TORBALI BELEDİYE BAŞKANI'NDAN SURİYELİLERE ÇAĞRI

İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, ilçede kutlama yapan Suriyelilere çağrıda bulundu. Demir, Suriyeli çocuklu aileleri memleketlerine gönderebileceklerini söyledi.

"SİZE BİR YILBAŞI SÜRPRİZİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam Torbalı'da sevinç nidaları atarak kutlama yapan Suriyeli kardeşlerim; Torbalı Belediyesi olarak öncelikle çocuklu aileler olmak üzere size bir yılbaşı sürprizi yapmak istiyoruz. Yarın itibari ile tek yön otobüs biletleriniz için halkla ilişkiler birimimize başvurabilirsiniz."

Torbalı Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz
Torbalı Belediye Başkanı Demir\'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz

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Son Dakika Yaşam Torbalı Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Zafer musaboğlu:
    Tipik heykel kafasından 12 11 Yanıtla
  • Oğuz KILINÇ:
    40 yaşına gelmiş, ergen tweeti atıyor. 14 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Reis Bunları Duymasın Evlat 8 6 Yanıtla
  • Zafer bedük:
    tğm Türkiye'deki Suriyeliler için söylenmesi gerekiyor. tüm belediye ve vekilleri davet ediyorum bu çağrıya. 8 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    antebe hataya gitmek isteyenler fırsattan istifade edip suriyeliymiş gibi araya sıvışabilirler dikkat edin beleşe binip mola yerinde inerler malum yeni yıl öncesi ucak otobüs bileti bulmak zor 4 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    boş yapma lan ferhat gevşeği onlar işini Bilir Embesil 1 4 Yanıtla
  • barış özcan:
    Sonuç itibariyle haklı veya haksız bu ülkeye geldiler, kimi faydalı kimi zararlı oldu ama bu ifade yanlış, tribüne oynamamak lazım. Ayrıca gidecek olan zaten gider, otobüs hikaye. 2 0 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Sanane Ferhat şovşağı sanamı kaldı düşünmek 0 0 Yanıtla
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