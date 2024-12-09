Suriye'de muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı harekatta Beşar Esad rejimi resmen devrildi. Şam'ı da muhaliflerin almasının ardından Beşar Esad ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.
Esad rejiminin devrilmesi dünyanın dört bir yanındaki Suriyeliler tarafından kutlandı. İç savaşta Türkiye'ye gelen Suriyeliler de birçok şehirde kutlama yaptı.
İzmir'de Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, ilçede kutlama yapan Suriyelilere çağrıda bulundu. Demir, Suriyeli çocuklu aileleri memleketlerine gönderebileceklerini söyledi.
Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam Torbalı'da sevinç nidaları atarak kutlama yapan Suriyeli kardeşlerim; Torbalı Belediyesi olarak öncelikle çocuklu aileler olmak üzere size bir yılbaşı sürprizi yapmak istiyoruz. Yarın itibari ile tek yön otobüs biletleriniz için halkla ilişkiler birimimize başvurabilirsiniz."
Son Dakika › Yaşam › Torbalı Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki Suriyelilere çağrı: Tek yön otobüs biletleriniz için bize başvurabilirsiniz - Son Dakika
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