1 Mayıs'ta İzmir'de Toplu Ulaşımda İndirim ve Ücretsiz Hizmet - Son Dakika
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1 Mayıs'ta İzmir'de Toplu Ulaşımda İndirim ve Ücretsiz Hizmet

1 Mayıs\'ta İzmir\'de Toplu Ulaşımda İndirim ve Ücretsiz Hizmet

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri yüzde 50 indirimli hizmet verecek. İZBAN ise ücretsiz olacak. Seferlerde düzenlemeler yapıldı.

30.04.2025 16:36  Güncelleme: 16:42
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İzmir'de ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kent içi toplu ulaşımda düzenlemelere gidildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarında ulaşımın yüzde 50 indirimli olmasına karar verilirken Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Seferlerde düzenlemeye gidildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü süresince otobüs hareket saatlerinde cumartesi çalışma programına takviyeler yapılarak güncellemeye gidildi. 1 Mayıs Perşembe günü, Metro ve Konak Tramvayı'nda cumartesi gününün sefer planı uygulanacak, Karşıyaka Tramvayı'nın sefer planında değişiklik olmayacak. İZDENİZ vapur seferlerinde de hafta sonu tarifesi geçerli olacak.

Ayrıca miting için alınan güvenlik önlemleri kapsamında Alsancak Vapur İskelesi, İzmir Valiliği talimatıyla kapalı tutulacak. Vatandaşlar Pasaport Vapur İskelesi'ne yönlendirilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 1 Mayıs'ta İzmir'de Toplu Ulaşımda İndirim ve Ücretsiz Hizmet - Son Dakika

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