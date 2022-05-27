"1. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu" sona erdi - Son Dakika
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"1. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu" sona erdi

27.05.2022 16:21
"1. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu" sona erdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen, "1. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu (ISCDFAMS)" sona erdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen, "1. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu (ISCDFAMS)" sona erdi.

23-25 Mayıs 2022 tarihleri arasında AİÇÜ ile Erzurum Teknik Üniversitesi'nin paydaşı olduğu ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirilen sempozyumda 10'dan fazla ülkeden bilim insanı, 150 bildiri sundu.

Sempozyuma katılan AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek, bilimde önemli alanlar arasında yer alan Matematik ve Mühendislik dallarındaki teori ve uygulamalara genişçe yer verilen ve birçok konunun ele alındığını sempozyumun başarıyla tamamlandığını söyledi. - AĞRI

1. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu sona erdi
1. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu sona erdi

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Kaynak: İHA

Erzurum Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, matematik, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel '1. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu' sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "1. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu" sona erdi - Son Dakika
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