14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir tören gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı kutlama programına Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Doğru, Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Fırat Üniversitesi Önceki Dönem Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, Üniversitemiz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, öğretim üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladığını belirterek, "Fırat Üniversitesinde çok kıymetli bilim insanlarının, tıp insanlarının yetiştiğini yakından gözlemleyen birisiyim. Bu anlamda başta rektörlüğümüze, dekanlığımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bir kez daha 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum" dedi.

FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, tıp mesleğinin önemine değindi ve "Sağlık çalışanlarımız özverili çalışmalarıyla sağlık sisteminin bel kemiğini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz Tıp Fakültesi öğrencilerinin sayısı her geçen yıl çok hızlı artmakta. Ülkemizde her bin kişiye 2,5 civarında hekim düşmekte. Oysaki gelişmiş ülkelerde bu oran bin kişiye 7 civarında. Bunlara rağmen bile ülkemizdeki hasta hizmetleri standardı birçok gelişmiş ülkelerden daha iyi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesinde akademik unvanında yükselen öğretim üyelerine cübbeleri giydirildi. - ELAZIĞ