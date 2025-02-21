15 Saat Sonra Kurtarılan Kedi

Yerel

Sinop'ta 15 saat ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sinop Gelincik Mahallesi'nde bir sosyal tesisin üst kısmındaki ormanlık alanda ağaca tırmanan kedi, saatlerce mahsur kaldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine hızlıca olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi güvenli bir şekilde ağaçtan indirmeyi başardı. Kedinin kurtarılması, çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. - SİNOP