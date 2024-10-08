15. Sivas Tanıtım Günleri İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
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Yerel

15. Sivas Tanıtım Günleri İstanbul'da Başlıyor

Sivas Tanıtım Günleri'nin 15'incisi, 11-13 Ekim tarihleri arasında Kağıthane Hasbahçe'de gerçekleştirilecek. Etkinlik, Sivas'ın kültürünü ve yerel lezzetlerini İstanbullulara tanıtacak.

08.10.2024 16:50
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İstanbul'da geleneksel hale gelen Sivas Tanıtım Günleri'nin 15'incisi, bu yıl 11-13 Ekim tarihleri arasında Kağıthane Hasbahçe'de gerçekleştirilecek. Her yıl büyük ilgi gören etkinlik, bu kez İstanbul'un farklı noktalarında değil, Hasbahçe'de düzenlenerek ziyaretçilerine Sivas'ın eşsiz kültürünü bir kez daha tanıtacak.

Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu'nun ortaklaşa organize ettiği kültürel etkinlik, Sivas Valiliği başta olmak üzere, birçok kamu kurum ve kuruluşu, ilçe belediyeleri ve Avrupa Sivaslılar Birliği gibi sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 11-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik çerçevesinde Sivas'ın yöresel tatlarından el sanatlarına, kültürel etkinliklerden tarihi tanıtımlara kadar geniş bir yelpaze İstanbul'a taşınacak. İstanbul'da yaşayan Sivaslılar başta olmak üzere her yıl yüzbinlerce kişinin takip ettiği tanıtım günleri, Sivas'ın kültürel mirasını ve yerel lezzetlerini bir araya getirerek hem İstanbul trafiğine hem de katılımcıların heyecanına damga vuruyor. Önceki yıllarda farklı bölgelerde düzenlenen etkinlikler İstanbul trafiğini kilitleyecek kadar yoğun ilgi görmüştü. Önceki yıllarda görülen ilginin bu yıl da Hasbahçe'de benzer bir yoğunluğun yaşanacağının habercisi olduğu belirtildi.

Öte yandan, Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu Başkanı, aynı zamanda İstanbul Milletvekili olan İsmail Erdem, tüm hemşehrilerini ve İstanbulluları Sivas'ın güzelliklerini Kağıthane Hasbahçe'de yaşamaya davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15. Sivas Tanıtım Günleri İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika

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