15 Temmuz gazisi öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Sivas'ta yaşayan 15 Temmuz gazisi Mehmet Halıcı, düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Sivas Merkez Fatih İlkokulu'nda öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile düzenlenen söyleşiye, İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalışırken 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbecilere karşı mücadele verirken gazi olan Mehmet Halıcı konuk oldu. Programda gazi Mehmet Halıcı öğrencilerin sorularını yanıtladı. Duygu dolu anların yaşandığı program, Okul Müdürü Hakan Arısoy'un Halıcı'ya çiçek takdimi ile sona erdi.

Öte yandan Fatih İlkokulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında çocuk gazetesi çıkardı. Okulda yapılan etkinliklerin yer aldığı gazete oldukça ilgi gördü. - SİVAS