15 Temmuz şehidini silah arkadaşları unutmadı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Düzce Şehitliği'nde düzenlenen anma programı ile başladı. Programa katılan Özel Harekat Daire Başkanlığı personeli özel harekatçılar 15 Temmuz gecesi hain FETÖ Terör Örgütü üyelerince yapılan hava saldırısında şehit olan müdürleri için ellerini açıp dua ettiler.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Düzce Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Törene Vali Selçuk Aslan başta olmak üzere il protokolü, emniyet ve jandarma mensupları katıldı. Programında, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen Düzceli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ardından kabrine karanfil bırakıldı.

Personeli yalnız bırakmadı

Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki mesai arkadaşları da anma programına katılarak, şehidimizin mezarı başında dua etti. - DÜZCE