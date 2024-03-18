18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nde Beyazıt Kulesi ve Deniz Müzesi'nde Türk bayrağı yansıtıldı - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nde Beyazıt Kulesi ve Deniz Müzesi'nde Türk bayrağı yansıtıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi\'nde Beyazıt Kulesi ve Deniz Müzesi\'nde Türk bayrağı yansıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde tarihi Beyazıt Kulesi ve Beşiktaş'ta bulunan Deniz Müzesi ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı. Bu görsel şölen, ışıklandırılan yapılarla gerçekleştirildi.

18.03.2024 21:25
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Tarihi Beyazıt Kulesi ve Beşiktaş'ta bulunan Deniz Müzesi'ne 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü vesilesiyle tarihi Beyazıt Kulesi ve Beşiktaş'ta bulunan Deniz Müzesi akşam saatlerinde ışıklandırıldı. Işık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılan yapılar görsel şölen oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çanakkale Zaferi, Beyazıt Kulesi, Beşiktaş, 18 Mart, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nde Beyazıt Kulesi ve Deniz Müzesi'nde Türk bayrağı yansıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nde Beyazıt Kulesi ve Deniz Müzesi'nde Türk bayrağı yansıtıldı - Son Dakika
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