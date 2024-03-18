18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi\'nde Beyazıt Kulesi ve Deniz Müzesi\'nde Türk bayrağı yansıtıldı

Tarihi Beyazıt Kulesi ve Beşiktaş'ta bulunan Deniz Müzesi'ne 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü vesilesiyle tarihi Beyazıt Kulesi ve Beşiktaş'ta bulunan Deniz Müzesi akşam saatlerinde ışıklandırıldı. Işık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılan yapılar görsel şölen oluşturdu. - İSTANBUL
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.