19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor bayramı - Son Dakika
Üye Girişi

19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor bayramı

16.05.2022 11:59
19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor bayramı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Yarınlarımızın en büyük güvencesi gençleri, geleceğe hazırlamak hepimizin öncelikli görevidir" dedi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Yarınlarımızın en büyük güvencesi gençleri, geleceğe hazırlamak hepimizin öncelikli görevidir" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un, büyük bir milletin tüm yokluklara rağmen birlik ve beraberlikle hareket ederek zulme karşı boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya duyurduğu önemli bir gün olduğuna vurgu yaptı.

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında her yaştan vatandaşın büyük kahramanlıklar gösterdiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak, kurutuluş meşalesini yakmış ve bu meşalenin tüm vatanı aydınlatması için aziz Türk Milletine güvenmiştir. Aziz Türk milleti, Ata'sının aydınlattığı yoldan gitmekte hiç tereddüt etmemiş, bağımsızlık uğruna her türlü fedakarlığı göstermiş ve muzaffer olmuştur.

Büyük Önder, bu büyük zaferi armağan ettiği gençlere olan güven ve inancıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştır: 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.' SANKO Üniversitesi olarak bizler de kurulduğumuz günden bu yana, ülkesine, milletine ve tüm insanlığa sağlık alanındaki çalışma ve başarılarıyla katkı sağlayan gençler yetiştirmeye devam edeceğiz."

"Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan toprağımız ve al bayrağımız için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyor, değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Seyhan'da 19 Mayıs Coşkusunda Spor Şöleni Seyhan'da 19 Mayıs Coşkusunda Spor Şöleni Belediye Bandırmalıları uçuruyor Belediye Bandırmalıları uçuruyor

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor bayramı - Son Dakika


Son Dakika
11:51 Trabzonspor kutlamalarında Demet Akalın coşkusu! Kulüp şarkısı eşliğinde binlerce kişi eğlendi
11:49 Turistlerin kabusu yankesici kız yakayı ele verdi
11:45 Çeçen lider Kadirov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Azovstal" tepkisi: Sizi aldatmalarına izin vermeyin
11:38 Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO yanıtı: Sonuçları ağır olur
11:19 İETT otobüsünün şoförü, 'psikolojim bozuldu' diyerek kontak kapattı: İşte otobüsün karıştığı o anlar
11:17 İnce'den Bahçeli'yle görüşme eleştirilerine: Hay Allah belanızı versin!
11:14 Irak'ta yaşanan şiddetli kum fırtınası hayatı altüst etti: Onlarca kişi boğulma riski geçirdi, okullar tatil edildi
11:12 Merkezi yönetim bütçesi geçtiğimiz ay 50,2 milyar TL açık verdi
10:49 TÜİK'e göre işsiz sayısı 3 milyon 845 bin oldu
10:48 İstanbul'un göbeğinde aile dramı! Öfkeli baba öz oğluna ekmek bıçağıyla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 12:08:38. #1.13#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor bayramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement