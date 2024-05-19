19 Mayıs Genç ve Spor Bayramı Erzurum\'da Kutlandı

19 Mayıs Genç ve Spor Bayramı Erzurum'da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.
Cumhuriyet Caddesinde düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından Havuzbaşı kent meydanında yapılan programla kutlamalara devam edildi. Çifte Minareli Medrese önünden başlayan kortej yürüyüşüne ilgi yoğundu.
Kent meydanında düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, hafta boyunca yapılan etkinliklerden bahsederek yaşanan coşkuyu aktardı.
Sporcuların gösterisinin ardından il protokolü meydanda açılan sergiyi gezdi. Bu arada Emniyet Müdürü Kadir Yırtar Kızılay'ın açtığı stantta kan bağışında bulundu. - ERZURUM
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