Erzurum'da 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları Açıldı - Son Dakika
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Erzurum'da 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları Açıldı

Erzurum\'da 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları Açıldı

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine 36 ülkeden 596 sporcu katıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Gençlik Spor Bakanı'nın mesajları okundu. Erzurum Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı da konuşma yaptı. Organizasyonun önemi vurgulandı.

02.03.2024 23:40  Güncelleme: 23:47
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Erzurum'da başlayan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nın (DEAFLYMPİCS) açılış töreni gerçekleşti.

Buz Pateni Salonu'ndaki açılış törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, ICSD Başkanı Dr. Adam Kosa, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ile çok sayıda davetli katılım gösterdi. Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Kış Deaflympics'e 36 ülkeden 596 sporcu katılım gösterdi. Toplam katılımcı sayısı ise 1005 oldu. Mehteran Takımı eşliğinde katılımcı ülkeler salona gelerek, tribünlerdeki taraftarları selamladı. Ellerinde Türk bayrakları olan izleyiciler de kafileleri alkışlarla karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sporculara başarı dileklerini ilettiği mesajları okundu. Erzurum'a özgü halk oyunlarından olan Hançer Barı, büyük bir ilgiyle takip edildi. Çeşitli lazer ve ışık şovlarının ardında da havai fişek gösterisi yapıldı.

Erzurum Valisi Çiftçi: 'Erzurum, sporun ortak dilini, kültürünü yansıtır'

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'un tarihi güzelliklere sahip bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Müsabakalarınızı Erzurum'umuzun tarihi eşsiz yerlerinde gerçekleştireceğinizi hatırlatmak isterim Erzurum sporun dilini en yakın şekilde yakalayan şehirlerden birisisidir. Uluslararası birçok organizasyonu başarıyla tamamlayan Erzurum, sporun ortak dilini, kültürünü yansıtır. Bu dil evrensel bir dildir. Dadaş kültürünü sahiplenen şehrimiz, bahsedilmez bir öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı) Mehmet Sekmen de, "Kentimiz günümüzde önemli bir turizm özelliği taşımaktadır. Sporun başkenti Erzurum aynı zamanda bir cazibe merkezidir. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu da Erzurum'un kış turizmi ve sporunda dünyanın önde gelen şehirlerinden biri olduğunun altını çizdi.

"Büyük mutluluk yaşıyoruz"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Samsun'da 2017'de Yaz Deaflympics'ini düzenlediklerini hatırlatarak, "Ülkemiz ikinci kez bu organizasyona ev sahipliği yapıyor Bugün burada uluslararası arenada gerek tesisleriyle gerek altyapı imkanlarıyla Kış Olimpiyatları organizasyonuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 36 ülkeden katılımcı var. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri. Alınan verilere göre 3 milyon işitme engelli tarafından takip edilmektedir. Başta milli takımlarımız olmak üzere tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Belirtmek isterim ki bu organizasyon için inanılmaz çaba harcadık" dedi.

ICSD Başkanı Adam Kosa ise, "2024 yılı birçok açıdan özel bir yıl. Bu yıl uluslararası işitme engelliler sporu alanında birçok jübilenin yaşandığı bir yıl. 20. Kış İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nı resmen açıyorum; yarışmanın tadını çıkarın. Yaşasın işitme engelli sporu" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Türkiye, Erzurum, Spor, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları Açıldı - Son Dakika

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