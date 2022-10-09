20 yıllık başkan görevi devretti - Son Dakika
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20 yıllık başkan görevi devretti

09.10.2022 15:38
20 yıllık başkan görevi devretti

Türk-İş'e bağlı Maden İşçileri Konfederasyonu Cevher İş Sendikası Divriği şubesinde 20 yıldır başkanlık görevini yürüten Zekeriya Gültekin, yapılan seçimle görevini Mehmet Sönmez'e bıraktı.

Türk-İş'e bağlı Maden İşçileri Konfederasyonu Cevher İş Sendikası Divriği şubesinde 20 yıldır başkanlık görevini yürüten Zekeriya Gültekin, yapılan seçimle görevini Mehmet Sönmez'e bıraktı.

Cevher-İş Sendikası Divriği Şube Başkanlığı seçimi Divriği Nuri Demirağ Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Yapılan seçimlerde 20 yıldır görevi yürüten Zekeriya Gültekin 37, Mehmet Sönmez ise 61 oy aldı. Sönmez yeni şube başkanı seçildi. Sivas, Gümüşhane ve Rize'de ki metal madenlerinde örgütlü olan sendikanın yaklaşık bin 500 üyesi bulunuyor. Yapılan seçimin ardından Divriği'de bulunan şubenin Kangal ilçesine taşınması da kararlaştırıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Mehmet Sönmez, Divriği, Türk İş, Maden, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 20 yıllık başkan görevi devretti - Son Dakika

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