2025'in İlk Bebeği 'Leyla' Doğdu - Son Dakika
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2025'in İlk Bebeği 'Leyla' Doğdu

2025\'in İlk Bebeği \'Leyla\' Doğdu

'Leyla' bebek, Hatay'da yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi, 3 kilogram ağırlığında.

01.01.2025 16:41
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Hatay'da yeni yılın ilk bebeği saat 00.05'te dünyaya gözlerini açan 'Leyla' bebek oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yaraların sarıldığı Hatay'da 2025 yılının ilk bebeği, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğdu. Yılın ilk bebeği, gece saat 00.05'te 3 kilogram olarak dünyaya gelen Sinan ve Müzeyyen Ocak çiftinin ikinci bebekleri 'Leyla' oldu. 2025 yılının ilk bebeğini Hatay Valisi Mustafa Masatlı ziyaret etti.

"Yeni yılda doğacağını düşünmemiştik"

Baba Sinan Ocak, "Yeni doğan bebeğimin ismini 'Leyla' koyduk. Kızım yeni yılda 00.05'te 3 kilogram doğdu. Kızım sağlıklı olsun bize yeter. Allah olmayanlara nasip etsin. Kızım 2'nci çocuğum. Yeni yılda doğacağını düşünmemiştik. Allah'ın bileceği bir durumdu. Valimiz Mustafa Masatlı'dan Allah razı olsun ve geldiği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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