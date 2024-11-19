2025 Kış Tedbirleri Toplantısı

Yerel

2025 kış mevsimi tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi, alınacak önlemler değerlendirildi.

Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol başkanlığında, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları yetkililerinin katılımıyla 2024-2025 kış mevsimi tedbirleri toplantısı yapıldı. Toplantıda; trafik güvenliği ve denetimler, yolda mahsur kalanlara yardım, kriz durumlarında koordinasyon ve destek ekipman ve araç bakımları, yerel medya, halkla iletişim, yasal düzenlemeler ve ceza uygulamaları eğitim ve hazırlık çalışmaları, kırsal bölgelerde alınacak ekstra önlemler, kırsal yolların bakımı, kar küreme ve ulaşım sağlama konuları ele alındı. - DÜZCE