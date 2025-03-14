2025 Tıp Bayramı Mücadelesi

(VAN) - Van - Hakkari Tabip Odası Başkanı Ahmet Koç, "2025 yılının 14 Mart Tıp Bayramı ve Sağlık Haftasında bizler başka bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu, sağlık emekçilerinin mesleki özerkliğe sahip özneler olarak demokratik katılımcı tarzla örgütlenmelerine dayanan kamusal bir anlayışla koruyucu sağlığı esas alan, şiddetsiz bir sağlık ortamı için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Van - Hakkari Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Toplantıda sağlık sistemindeki sorunlara ilişkin açıklama yapılırken Oda Başkanı Ahmet Koç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin sağlık yükünü ekip arkadaşlarımızla birlikte taşıyan bütün hekimlerin; kamuda, özelde, ameliyathanelerde, polikliniklerde, ASM'lerde, laboratuvarlarda gece-gündüz demeden, ihtiyacı olan tüm insanlara şifa dağıtan meslektaşlarımızın, hepimizin 14 Mart 2025 Tıp Bayramımız kutlu olsun. Emeğin ve fedakarlığın değerinin bilinmediği; bencilliğin, çıkarcılığın, paranın kutsandığı; adaletsizliğin ve eşitsizliğin hakim kılındığı bir dünya ve ülke ortamında ayrım yapmadan ihtiyaç duyana sağlık hizmeti sunmakta olan hekimlerin günü bugün. 14 Mart hekimlerin gündem olduğu, sesinin daha fazla duyulduğu, kamuoyunda mesleğimize saygının ve minnettarlığın yansıtıldığı, aynı zamanda hekimlerin topluma karsı sorumluluğunun ve iyi hekimlik değerlerinin hatırlatıldığı gün.

"Mücadele kararlılığımızı sürdüreceğiz"

14 Martlar hekimlik ortamının güncel ihtiyaçlarına göre şekillenir. 2025 yılının 14 Mart Tıp Bayramı ve Sağlık Haftasında bizler başka bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu, sağlık emekçilerinin mesleki özerkliğe sahip özneler olarak demokratik katılımcı tarzla örgütlenmelerine dayanan kamusal bir anlayışla koruyucu sağlığı esas alan, şiddetsiz bir sağlık ortamı için mücadele etmeye; nitelikli tıp ve uzmanlık eğitimini savunuyoruz. Gün içinde dinlenebilme hakki ve ortamını, angaryaya dönüşmeyen nöbetleri, vergide adaletin sağlanmasını, güvenceli ve emekliliğe yansıyan temel ücret talebinide ısrarla dillendirmeye devam edeceğiz. "Herkese sağlık ve güvenli gelecek" yaklaşımını esas alan; herkese eşit, parasız, toplumsal yararı önceleyen sağlık hizmetini savunan örgütlü emek, sağlıklı toplum perspektifini yıllardır sürdüren biz hekimler 14 Mart 2025 günü, hekimliğin 2025 Tıp Bayramı Bildirgesi'nde demokrasinin, adaletin, laikliğin ve barışın egemen olduğu bir ülke ve iyi hekimlik değerleri ile mesleğimizi yasayabileceğimiz, başka bir sağlık ortamının mümkün olduğunu ilan ediyoruz. Yıllara dayanan birikimimiz, özgüvenimiz ve iyi hekimlik değerlerinden aldığımız güçle, akıl ve bilimsel yöntemlerden şaşmadan, halkın sağlığı, hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin hakları için 2025 yılında da mücadele kararlılığımızı sürdüreceğiz."