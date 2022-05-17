23. Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali Kapsamında Kadınlar Matinesi - Son Dakika
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23. Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali Kapsamında Kadınlar Matinesi

17.05.2022 12:19

Antalya'nın bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında kadınlara özel eğlence özel programı düzenlendi.

Antalya'nın bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında kadınlara özel eğlence özel programı düzenlendi.

Karatepe stadında yapılan etkinlikte, domates kasası taşıma, yoğurt içinde domates bulma ve domates yeme yarışmaları düzenlendi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun eşi Nurgül Köleoğlu'nun düdük çalmasıyla start verilen yarışmalarda kadınların performansları izleyenlerden büyük alkış toplarken, kadınlar rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için büyük çaba sarf etti.

Kadınlar arası domates kasası taşıma yarışmasında üç dakikada sekiz kasa taşıyan Zeynep Geyikçi, yoğurt içinde domates bulma yarışmasında Duygu Sagun ve domates yeme yarışmasında ise üç dakikada 1515 gram domates yiyen Dudu Yılmaz birinci oldu.

Etkinlikte konuşan Başkan Mustafa Köleoğlu, 23. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nin son gününde Kumlucalı kadınları bir araya getirerek, bir yılın ve festivalin tüm yorgunluğunu gönüllerince eğlenerek atmalarını sağladıklarını söyledi.

Bu yılki festivalin üç gün süren geleneksel yağlı güreşlerle başladığını ve çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçtiğini belirten Başkan Köleoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"23 Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivalimize biliyorsunuz büyük Aile İftar Programıyla başladık. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcekle beraber burada Karatepe Stadımızda yapmış olduğumuz İftar Programının ardından bayramlaşmalarımızı gerçekleştirdik. Akabinde Türkiye'nin ilk Yağlı Pehlivan Güreşlerimizin meşalesini Kumluca'da yaktık ve başarılı bir şekilde güreş organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Devamında Yörük Çadırlarımızı kurarak Yörük Türkmen Şenliğimizi bu yıl uluslararası boyuta getirdik. Antalya'dan ve Türkiye'nin dört bir köşesinden Yörük ve Türkmenler katılım sağladı. Akşamları da çok güzel etkinliklerimiz ve konserlerimiz oldu. Hadise konseriyle otuz bine yakın bir kalabalıkla coşkulu bir konser gerçekleştirdik. Bugün Pazar gün Kadınlar Matinesiyle artık bir aylık süren festivalimizin sonuna geldik. Şimdi bugünde kadınlarımızın Dünya Çiftçiler Günü ve geçmiş Anneler Gününü kutluyoruz. Çok mutluyuz Kumlucalılar çok mutlu bizim bir hayalimiz vardı, bütün sorunları çözüp insanlara mutlu bir kent oluşturacağız diye şu anda bunu gerçekleştiriyoruz. Mutluyuz gururluyuz bir aylık festivalimiz kazasız belasız bittiği için. Emeği geçen herkese, bütün çalışma arkadaşlarıma, yanımda olan beni bir an bile yalnız bırakmayan bütün herkese ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum."

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu, kadınlar günü özel etkinliklerinde yapılan yarışmalarda dereceye giren kadınlara çeşitli ödüller verdi. Etkinlik sonunda kadınlar grup Bergüzar konseriyle gönüllerince eğlendi. Başkan Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu da kadınlara katıldı.

23. Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali Kapsamında Kadınlar Matinesi
23. Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali Kapsamında Kadınlar Matinesi
23. Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali Kapsamında Kadınlar Matinesi
23. Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali Kapsamında Kadınlar Matinesi

YORUMLAR
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Kumluca'da kadınlara özel 'domates yeme' yarışması, renkli görüntülere sahne oldu Kumluca'da kadınlara özel 'domates yeme' yarışması, renkli görüntülere sahne oldu KUMLUCA'DA YÖRÜK GÖÇÜ KORTEJİ KUMLUCA'DA YÖRÜK GÖÇÜ KORTEJİ

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel 23. Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali Kapsamında Kadınlar Matinesi - Son Dakika


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