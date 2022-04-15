23 Nisan için miniklere ay yıldızlı hediye - Son Dakika
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23 Nisan için miniklere ay yıldızlı hediye

15.04.2022 14:34
23 Nisan için miniklere ay yıldızlı hediye

Eskişehir'de gönüllülerden oluşan bir yardımlaşma derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ay yıldız baskılı tişörtler dağıttı.

Eskişehir'de gönüllülerden oluşan bir yardımlaşma derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ay yıldız baskılı tişörtler dağıttı.

Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, yıllardır Eskişehir ve çeşitli yerlerdeki ihtiyaç sahibi ailelerle iletişime geçerek onlara yardım ediyor. Dernek üyeleri, maddi yardımlarının yanı sıra 23 Nisan'da çocukların bayram heyecanına ortak olmak adına Türk bayrağı baskılı tişörtler dağıttı. Üç yıl önce başlayan ve geleneksel hale gelen bu hediyeyle, Türk milleti için anlamı büyük olan bayramın öneminin çocuklara da aktarılması hedefleniyor.

"Ay yıldızlı tişörtlerle çocukların bayram heyecanına ortak oluyoruz"

Dernek Başkanı Önder Kaya, şehirde yaptıkları sistematik ve hayati yardım faaliyetleri ile binlerce ihtiyaç sahibi aileyle tanışarak onların dertlerini dinlediklerini aktardı. Ailelerle iletişimlerinden edindikleri tecrübelerin kendilerine her vatandaşın sosyal hayatta bulunması gerektiğini gösterdiğini kaydeden Kaya, "Biz Türk toplumu olarak asırlardır ne kimseyi ötelemiş ne de ötekileştirmişiz. Milli bayramımızda da bu topraklardaki her çocuğun bu neşe ve coşkuyu yaşamasını istedik. Bu sebeple 3 yıldır Nisan ayının başından 23 Nisan gününe kadar aile takip sistemimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ay yıldızlı bayrağımızın baskılı olduğu tişörtleri dağıtıyor, onların heyecanlarına ortak oluyoruz. Bize de ayrı bir mutluluk veriyor. Ay yıldızlı tişörtü olmadığı için 23 Nisan şenliklerine katılamayan ve o günün anlam ve önemini bilmeyen çocuk olmasın istiyoruz. Dernek hesaplarımıza bağışta bulunarak faaliyetlerimizi destekleyen herkese de teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

23 Nisan için miniklere ay yıldızlı hediye
23 Nisan için miniklere ay yıldızlı hediye

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Ulusal Egemenlik, Eskişehir, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 23 Nisan için miniklere ay yıldızlı hediye - Son Dakika


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