EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, şehitleri anma programını düzenledi

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 241'incisi yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, ocak ayı şehitleri Ali Yıldırım, Ali Kesimoğlu ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim programda yaptığı konuşmada, "241 aydan beri her ay aksatmadan aziz şehitlerimiz için anma programı yapıyoruz. Bu programımıza şehit ailelerimizin yakınları, gazilerimiz, emniyet teşkilatımız, bizleri seven eş dostumuz hepsi katılıyor. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şehitleri anma programı ikramların ardından sonra sona erdi. Anma programına Samsun Emniyet Müdür Yardımcısı Ertan Kartal, Samsun Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Oğuzhan Aykırı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, emniyet personelleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. - SAMSUN