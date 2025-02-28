28 Şubat Darbesinin Sorumluları Medya

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HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "28 Şubat darbesinin en büyük sorumluları medya ve onların patronlarıdır. Onlar, bir kısım çevreleri tahrik ederek, yalan haber yaparak, iftira atarak, insanların özel hayatlarına müdahale ederek, bir üniversitede başörtülü varsa bunu ifşa ederek manşet yaptılar" dedi.

HAK-İŞ Genel Merkezi'nde 28 Şubat darbesinin 28. yıl dönümü nedeniyle 'Sendikacı Gözünden 28 Şubat Darbesi' toplantısı gerçekleştirildi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan konuşmasında, "Her ne kadar bu darbeye postmodern darbe, sivillerin gerçekleştirdiği müdahale denilse de bizim açımızdan, HAK-İŞ açısından gerçek bir darbedir. Üstelik 28 Şubat darbesi bir süreçle gerçekleştirilmiştir. 1997 yılından 2002 yılına kadar devam eden, yaklaşık 5 yıl boyunca etkilerini bütün yönleriyle ülkemizde yaşadığımız ve yine ülkemize çok ağır bedeller ödeten bir darbe olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Refah Yol Hükümeti'nin yıkılmasında cumhurbaşkanı rol üstlenmiştir"

Arslan, 28 Şubat darbesinin daha önce yapılmış darbelerden farkının milletin seçtiklerinin de içinde yer aldığı bir operasyona dönüşmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Parlamentoya müdahale edilmiş, iktidar partisinin ortağının partisinin içi boşaltılmıştır. Bunlar milletin gözü önünde gerçekleşmiştir ve iktidar ortakları arasındaki başbakanlık değişimini cumhurbaşkanının müdahalesiyle gerçekleştirmişlerdir. Hak etmedikleri halde teamüllere göre en fazla milletvekili olan siyasi partinin sırası olmasına rağmen bunu merhum Demirel değiştirerek, hak etmeyen birisine başbakanlık görevi vermiştir. O görevi iade etmesine rağmen ısrar ederek Refah Yol Hükümeti'nin yıkılması konusunda cumhurbaşkanı en büyük rolü üstlenmiştir ve taraf olmuştur, millet iradesinin karsısında yer almıştır."

"28 Şubat sürecinde millet iradesi yıkılmıştır"

Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"28 Şubat sürecinde sadece bir hükümet yıkılmamış, aynı zamanda millet iradesi de yıkılmıştır. Görevleri çalışanların temsil ettiği kesimlerin haklarını korumak olan örgütler, konfederasyonlar olmak üzere yakın tarihimizdeki en yüksek zamlar verilmesine rağmen diğer bütün toplum kesimlerine, memurlara, işçilere beklenilenin üzerinde zam verilmesine rağmen bu darbe yanlıları ne yazık ki hükümetin istifa etmesi için saf tutmuşlardır. HAK-İŞ, karsısındaki geniş kitleye rağmen millet iradesinin yanında yer almıştır. HAK-İŞ olarak darbenin her türlüsüne karşı çıktığımız gibi, 28 Şubat darbesine de karşı çıktık."

"28 Şubat darbesinin en büyük sorumluları medya ve onların patronlarıdır"

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, 28 Şubat darbesinde medyanın askerler kadar büyük bir rol oynadığını ifade ederek, "O günkü medyanın darbe süreçlerini nasıl köpürttüklerini, nasıl alçakça planlar, tuzaklar kurduklarını biliyoruz. İnsanların mahremlerine kameralarla zorla girerek oradan canlı yayın yapanlar, sonrasında bunu gazetecilik başarısı diye övündüler. 28 Şubat darbesinin en büyük sorumluları medya ve onların patronlarıdır. Onlar, bir kısım çevreleri tahrik ederek, yalan haber yaparak, iftira atarak, insanların özel hayatlarına müdahale ederek, bir üniversitede bir başörtülü varsa bunu ifşa ederek manşet yaptılar" dedi. - ANKARA