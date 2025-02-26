28 Şubat\'ın Mağdurları Unutulmadı

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28 Şubat sürecinde TSK'dan ihraç edilen binlerce subay ve astsubay, aradan geçen 28 yıla rağmen o günlerde yaşadıkları sıkıntıları unutamıyor. O dönem astsubay üstçavuş olan Tayfun Mirzabey, ihraç edildiklerinde silahları, meslekleri, sağlık hakları ve lojmanlarının ellerinden alındığını belirterek, büyük mağduriyetler yaşadıklarını kaydetti.

Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin üzerinden 28 yıl geçti. O dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen binlerce subay ve astsubay, yaşadıkları sıkıntıları unutamıyor. 1997 yılında 28 Şubat kararları doğrultusunda ordudan ihraç edilen Astsubay Tayfun Mirzabey (55), o günlerde yaşanan zorlukları anlatarak devletin son yıllarda attığı adımları da değerlendirdi. 1990 yılında Ankara Güvercinlik Jandarma Astsubay Okulu'ndan mezun olan Tayfun Mirzabey, Şırnak, Bursa ve Batman'da görev yaptı. 28 Şubat sürecinin hayatını derinden etkilediğini, 15 Mayıs 1997'de Batman Jandarma Taburundan ihraç edildiğini ve askeri personel olarak yetiştirildikleri için sivil hayatta iş bulmakta zorlandıklarını belirten Mirzabey, uzun yıllar maddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. AK Parti iktidarına kadar geçen sürecin kendileri için oldukça zor olduğunu belirten Mirzabey, 2011 yılında çıkarılan 6191 sayılı kanunla kamu kurumlarında istihdam edilme imkanı bulduklarını ifade etti.

"AK Parti hükümeti gelinceye kadar kadar zorluklar çektik"

28 Şubat döneminde yaşadıkları zorlu süreci anlatan Tayfun Mirzabey, "1990 yılında Ankara Güvercinlik Jandarma Astsubay Okulu'ndan mezun oldum. Sırasıyla Şırnak, Bursa ve Batman jandarma birliklerinde görev yaptım. Malum 28 Şubat 1997 kararları, bizleri de Batman'da yakaladı. 15 Mayıs 1997 yılında Batman Jandarma Taburundan 28 Şubat kararlarıyla ihraç edildim. İhraç süresi benim ve diğer tüm mağdurlar için zorlu bir süreçti. İhraç edildiğimiz anda silahlarımızı, sağlık karnelerimizi ve lojmanda oturma haklarımızı elimizden alarak, 15 gün içerisinde lojmanları terk etmek suretiyle bizleri büyük bir mağduriyete soktular. Bizim mesleğimiz dışarıda para etmeyen bir meslekti. Bu yüzden dışarıda yıllar boyunca maddi sıkıntılar çektik. AK Parti hükumeti gelinceye kadar ve AK Parti'nin çıkardığı kanunlar çıkarılıncaya kadar zorluklar çektik. Sağlık karnesi olmadığı için hastaneye gidemedik. Hatta İstanbul'da bir ağabeyimizin eşi kanser hastası olmasına rağmen TSK'dan ihraç edildiği için hem sağlık karnesini aldılar hem de kanser olan eşini hastaneden zorla dışarı attılar. O kardeşimizin hanımı birkaç ay sonra vefat etti. Bunlar unutulmayan şeyler" dedi.

"Binlerce kişi YAŞ ve kararnamelerle ihraç edildi"

28 Şubat sürecinde 4 bin 46 subay ve astsubayın ordudan ihraç edildiğini dile getiren Mirzabey, "3 Mart 2011 tarihinde TSK'dan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile ihraç edilen subay ve astsubaylar için 6191 sayılı kararı çıkarıldı. Bu kanun ile bin 556 subay ve astsubayı, tekrar TSK'ya dönemese bile kamu kurumlarında emsalinin özlük haklarıyla mukabil haklar ile istihdam ettiler. Ben de şu anda Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'nde sivil savunma biriminde çalışmaktayım. Allah, devletimizden razı olsun. Bu kanunları çıkarmak kolay değil, bize sahip çıktılar. AK Parti hükümeti geldikten sonra YAŞ kararı ile ihraç edilen arkadaşlarımız için kanunlar çıkardılar. YAŞ kararıyla 1990 yılından sonra atılan 4 bin 46 subay ve astsubay var. Bunların bin 556 kişisi YAŞ kararı ile ihraç edildi, 3 bin 50 kişisi ise kararname kararları ile ihraç edildiler" şeklinde konuştu.

"Biz devletimizi Avrupa'ya şikayet etmeyiz, devletimizden bir komisyon kurulmasını istiyoruz"

Özlük hakları ve hala göreve dönemeyen subay ve astsubaylar için komisyon kurulmasını istediklerini ifade eden Mirzabey, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurun diyenlere de biz devletimizi Avrupa'ya şikayet etmeyiz diyerek, bunu yapmadılar. 28 Şubat üzerinden 28 sene geçmesine rağmen 3 bin 50 subay ve astsubay halen daha dışarıda maddi zorluklar içerisinde savaşıyor. Kamu kurumlarına döndüğümüz halde ve çıkarılan sebebiyle geriye dönük özlük haklarını alamadık. Bu mağduriyetimiz 28 yıldır devam ediyor. Devletimizden bir komisyon kurulmasını ve bu komisyon marifetiyle alamadığımız özlük haklarımızın telafisini ve özellikle 28 Şubat'ta ihraç edilen kararname mağduru subay ve astsubayların bizim için çıkarılan 6191 sayılı kanundan istifade etmelerini, onların da mağduriyetinin geç de olsa bir an önce giderilmesini istiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ