3 katlı kaçak bina yıkıldı - Son Dakika
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3 katlı kaçak bina yıkıldı

17.05.2022 15:50

3 katlı kaçak bina yıkıldıBURSA Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'nde inşaat aşamasındaki 3 katlı kaçak evi yıktı.

3 katlı kaçak bina yıkıldı

BURSA Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'nde inşaat aşamasındaki 3 katlı kaçak evi yıktı.

İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkımını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen 3 katlı evi, inşaat aşamasında yıktı. Ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan binanın yıkımı için sabah erken saatlerde adrese giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kaba inşaatı tamamlanmış olan binayı, iş makineleri ile yıktı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti.

3 katlı kaçak bina yıkıldı
3 katlı kaçak bina yıkıldı
3 katlı kaçak bina yıkıldı
3 katlı kaçak bina yıkıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 3 katlı kaçak bina yıkıldı - Son Dakika


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