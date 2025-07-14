3 Yıl Sonra Kaybolan Dron Bulundu - Son Dakika
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3 Yıl Sonra Kaybolan Dron Bulundu

3 Yıl Sonra Kaybolan Dron Bulundu
14.07.2025 10:00
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Gökhan Özbay, 3 yıl önce kaybolan dronu bularak sahibine teslim etti, örnek bir davranış sergiledi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan olay, hem yürekleri ısıttı hem de vatandaşlık bilinciyle örnek oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen turistlerin ziyaret ettiği Aytaş Asmasu Şelalesi'nde 3 yıl önce kaybolan bir dron, bölge sakini Gökhan Özbay'ın duyarlılığı sayesinde sahibine teslim edildi.

Binlerce liralık dron, sarp kayalıklarda kayboldu

Olay, 3 yıl önce şelaleyi ziyaret eden Mürsel Aydın isimli bir turistin bölgede dron uçurmasıyla başladı. Şelalenin sarp kayalık yamacında kontrolünü kaybeden dron, ağaçlık alana çarparak düştü. Tehlikeli arazide düşen cihazı alamayan Aydın, canını tehlikeye atmamak adına bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Binlerce lira değerindeki cihazını geride bırakmanın üzüntüsüyle memleketine döndü.

Her şey bir sosyal medya yorumuyla başladı

Aradan geçen 3 yılın ardından, Aydın sosyal medyada şelale hakkında yapılan bir videoya yorum yaptı. Yorumu gören Araklılı doğasever Gökhan Özbay, yaşanan bu kayba kayıtsız kalamadı. Aydın'a ulaşıp detayları öğrenen Özbay, hafta sonu şelalenin bulunduğu 1850 rakımlı zorlu araziye tek başına bir arama operasyonu düzenledi.

2 saatlik arama sonucu bulundu

Şehir merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki dağlık alana ulaşan Özbay, 2-3 saat süren titiz bir arama çalışmasının ardından dronu, şelalenin yukarı mevkiinde bulunan kartal yuvasına yakın sarp bir noktada buldu. Cihazın sağlam durumda olduğunu belirten Özbay, sadece bir pervanesinde kırık olduğunu ve bunun da tamir edilebileceğini ifade etti.

"Mutluluğumu tarif edemem"

Olay sırasında cep telefonuyla çektiği görüntülerde oldukça zor anlar yaşadığı görülen Özbay, dronu bulduktan sonra yaptığı açıklamada, "Mutluluğumu tarif edemem. Bulunduğum yerde olmak akıl karı değil. Kimseye tavsiye etmiyorum. Tam 3 yıl sonra abimizin dronunu buldum. Makine kaliteli, pek bir şeyi yok gibi görünüyor. Çok zor bir tırmanış gerçekleştirdim. 3 yıl sonra bile olsa bir misafiri sevindirmek benim için vicdanen büyük mutluluk" dedi.

Trabzonlu Gökhan Özbay'ın bu fedakar ve duyarlı davranışı, sosyal medyada da büyük takdir topladı. Vatandaşların yorumlarında "Gerçek Trabzon misafirperverliği", "helal olsun" ve "insanlık ölmemiş" ifadeleri yer aldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 3 Yıl Sonra Kaybolan Dron Bulundu - Son Dakika

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