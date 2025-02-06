30 Yıl Aradan Sonra Deve Güreşi - Son Dakika
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30 Yıl Aradan Sonra Deve Güreşi

30 Yıl Aradan Sonra Deve Güreşi

Manisa'da, 30 yıl aradan sonra deve güreşi düzenlenecek; gelir, yıkılan Yeşil Cami için kullanılacak.

06.02.2025 12:33
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Manisa'da en son 30 yıl önce 19 Mayıs Stadyumu arkasındaki toprak saha bitişiğinde gerçekleştirilen deve güreşi, 30 yıl aradan sonra pazar günü bu kez kent merkezinde gerçekleştirilecek. Deve güreşinden elde edilecek gelir ise depreme dayanıksız olduğu için yıkılan ve yerine yenisi inşa edilecek olan Yeşil Caminin yapımında kullanılacak.

Ege Bölgesinde sıklıkla yapılan ve Manisa merkezde en son 30 yıl önce gerçekleştirilen ve bir daha da merkezde yapılmayan deve güreşi alınan özel izinle şehir merkezinde yapılacak. Develer birbirleriyle güreşirken, elde edilecek gelir ise cami inşaatı için kullanılacak.

Manisa merkez Yunusemre ilçesi Yenimahalle Mahallesi Muhtarı Hüseyin Özdemir, mahallenin bir süre önce yıkılan Yeşil Cami'nin yerine yenisini yapmak için gelir arayışı içerisine girdiklerinde gelen deve güreşi teklifini kabul ederek gerekli izinleri alıp yola çıktıklarını söyledi.

Deve güreşi yapılacak arsanın 56 hissedarından izin alınmış

Uzun yıllardır kent merkezinde deve güreşi yapılmadığını ve yapılacak yer de kalmadığını vurgulayan Muhtar Özdemir, "Deve güreşimizi mahallemizde yıllardır boş ve otopark alanı gibi kullanılan eski Tabakhane olan yerde yapacağız. Arsanın 56 hissedarının tamamı sağ olsunlar deve güreşinin cami yararına olduğu için izin verdi. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ölmüşlere rahmet diliyorum. Kalanlara da sağlıklar diliyorum. Yeşil caminin adı yine yaşayacak" dedi.

"Cami yetersiz, mimari açıdan da zayıftı"

Yıkılan Yeşil Cami'nin 1976 yılında yapılmış olduğunu ve hem yetersiz, hem de mimari açıdan zayıfladığını ileri süren Muhtar Özdemir, "Mahallemizde tek cami olmasından dolayı yerine daha büyük bir cami yapmak için yıkmak zorunda kaldık. Yıkım işleri tamamlandı, şu an proje aşamasındayız. Bu caminin yapılması için de hayırseverlere ihtiyacımız vardı. Burada cami yararına bir deve güreşi yapılması teklifini kabul ettik. Buraya gelip stant açacak satıcılardan camimize yardım alacağız. Ayrıca buraya gelenler de camimizin inşaatını görmeleri için de iyi olacak. Yaklaşık 30 yıldır merkezde yapılamayan bir deve güreşini, Allah nasip ederse 9 Şubat Pazar günü hep birlikte yapacağız. Elde edilen gelirler ile de camimiz inşaatına bir an önce başlayacağız" diye konuştu.

"Pazar günü Manisalıları bekliyoruz"

Manisa Merkez'de uzun yıllardır deve güreşi seyredemeyen tüm Manisalıları pazar günü mahallelerindeki deve güreşine davet eden Muhtar Özdemir, "Giriş ücreti alınmayacak. İlk defa bir deve güreşi tertip etmiş bulunmaktayız. Tüm hayırsever ve yardımseverlerin yardımları için şimdiden teşekkür ediyoruz. Amacımız mahallemizde yıkılan Yeşil Cami yerine bir an önce yenisini yaparak ibadete açmak olacak. Merkezde belki bir daha tarihte bir 30 yıl değil 100 yıl da geçse arsa olmadığından yapılamayacak. Biz son kez bu alanı değerlendiriyoruz. Gerekli tüm izinler, valilik, ilçe kaymakamlığımız ve emniyet müdürlüğümüzden alındı. Tüm Manisalılar davetlidir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 30 Yıl Aradan Sonra Deve Güreşi - Son Dakika

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