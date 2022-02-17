30 yıldır başkan - Son Dakika

Samsun'da 30 yıl önce Berberler Odası Başkanı seçilen, e zaman Türkiye'nin en genç meslek odası başkanı olma özelliğini taşıyan Zabit Pilan, 30 yıldır başkanlık görevini devam ettiriyor. Pilan, 8. dönem başkan seçildi.

Zabit Pilan, 1992 yılında yapılan Samsun Berberler Odası genel kurulunda başkan seçilerek Türkiye'nin en genç meslek odası başkanı olmuştu. O dönem Türkiye'nin en genç oda başkanı olan Zabit Pilan, aradan geçen 30 yılda 10'a yakın seçime girerek kazandı ve başkanlık görevini devam ettirdi. Meslekte 'artistik tıraş' dalında dünya birinciliği de olan Pilan, 15 yıldır aralıksız devam ettirdiği 'pazar günü tatili' ile de adından söz ettirdi. Birçok ilde hayata geçirilemeyen, hafta tatili uygulamasını 15 yıldır sürdüren Pilan, genel kuruldan aldığı yetki ile başkanlık görevini 4 yıl daha sürdürecek.

"Türkiye'nin en genç oda başkanıydım, 30 yıldır oda başkanıyım"

30 yıldır oda başkanı olduğuna değinen Zabit Pilan, "Berberler canlı cisim üzerinde iş yapan zanaatkarların işidir. İnsanlarla birebir ilişkide bulunmak çok keyif verici. Şansımıza 1992'de berberlikten oda başkanlığına geçtim. O dönem Türkiye'nin en genç oda başkanı ve en genç federasyon yönetim kurulu üyesi olarak dikkat çektim. Başkanlığı çok severek yapıyorum. 1961 doğumluyum. Geçim sıkıntısından dolayı 7 çocuğun en büyü olarak genç yaşta berber çırağı oldum. 30 yıldır da oda başkanlığı yapıyorum. Geçen gün genel kurul yaptık. 8'e yakın genel kurul geçirdik. Zaman zaman karşımıza rakipler de çıktı. Bu defa rakip çıkmamasına rağmen 400 berber gelerek yine de bana oy verdiler. Odamıza kayıtlı 650 berber var. Mevcut berberleri korumak için yetki belgesiz kişilere iş yeri açtırmıyorum. 1000'e yakın da berber kalfamız var. Bu işi bilenin yapması gerekiyor" dedi.

"15 yıldır berberlerin Samsun'da Pazar günü tatil yapmasını sağladık"

Türkiye'de pazar günü tatili uygulamasını 15 yıldır aralıksız sürdürdüklerine de parmak basan Başkan Pilan, "Meslektaşlarımızın bana saygılarından çok mutluyum. İnsanların yılın 365 günü izinsiz çalışması psikolojilerini bozar. Bizler de insanız ve canlı cisim üzerinde iş yaptığımız için dinç olmamız lazım. Samsun'da 15 yıldır pazar günleri berber dükkanları açılmıyor. Son genel kurulda da gündeme getirdim. Kurula katılan 400 berber de pazar günü tatilinin devam etmesini istedi. Pazar günü dükkanlarını açanlara ceza da yazıyoruz. Bu uygulamaya bazı illerde de geçildi ama başarılı olamadılar. Ömrüm yettiği ve başkan olduğum sürece pazar günleri berber dükkanları açılmayacak" diye konuştu.

"Yetkisiz olarak berber dükkanı açan yabancı uyrukluların dükkanlarını kapattık, Türk berberlere kalfa yaptık"

Çok ucuz fiyata tıraş yapan ve temiz olmayan ortamlarda çalıştırılan yabancı uyruklu kişilerin açtığı berber dükkanlarının kapatıldığına dikkat çeken Zabit Pilan, şunları söyledi:

"Bir dönem berber dükkanı açan yabancı uyruklulardan oldukça şikayet geliyordu. Yetkisiz ve izinsiz olan iş yerleri İlkadım Belediyesi tarafından kapatıldı. Bizim ceza yazma yetkimiz var ama kapatma işlemi yapamıyoruz. İş yeri kapanan yabancı uyrukluları Türk berberlerin yanına kalfa olarak verdik. Bu şekilde daha iyi para kazanıp, daha iyi berber olarak yetişiyorlar. Yabancı uyruklu vatandaşların açtığı berber dükkanlarında hijyen sıfırdı. Bu insanlar ülkemize misafir olarak geldi. Bu kişilerin izinsiz ve yetkisiz dükkan açmaları uygun değil. Eski Samsun Valisi Osman Kaymak, beni makamına çağırıp; 'Bunları kapatıyorsunuz, ne oluyor?' diye sorduğunda, daha iyi berber olarak yetişeceklerini ve daha iyi para kazanacaklarını söylemiştim. Samsun'da yabancı uyruklu kişilerin açtığı usulsüz dükkanlar kapatıldı ve artık daha iyi şartlarda Türk berberlerin yanında kalfalık yapıyorlar. Bizim şu anki tarifemizde saç-sakal tıraşı 60 TL. Onlar dükkanlar kapanmadan önce 5 TL'ye tıraş ediyorlardı. Çünkü saç keserken bir sanat yok, hijyen yok, maliyetleri yoktu. Türk berberlerle haksız rekabet etmeye çalışıyorlardı. Şimdi Türk berberlerin yanında çalışmaya başlayınca bu sıkıntılar giderildi. Onlar da Türk berberlerde şu anda daha iyi şartlarda çalışıyorlar." - SAMSUN