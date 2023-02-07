32 saat boyunca enkazda türkü söyleyerek moralini yüksek tuttu - Son Dakika
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32 saat boyunca enkazda türkü söyleyerek moralini yüksek tuttu

07.02.2023 15:49
32 saat boyunca enkazda türkü söyleyerek moralini yüksek tuttu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 32 saat sonra enkazdan çıkarılan Ömer Borak (24) moralini türkü söyleyerek yükseltti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 32 saat sonra enkazdan çıkarılan Ömer Borak (24) moralini türkü söyleyerek yükseltti.

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından Hatay merkez ve ilçelerinde de yaşanan büyük yıkım ikinci gününde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. 5 katlı bir binanın enkazında arama yapan ekipler mahsur kalan Ömer Borak'a ulaştı. Türkü söyleyerek moralini yüksek tutan Ömer Borak, 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

32 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan Borak'ın 5 litre su içeceğini iddia ettiğini belirten GEA arama kurtarma ekip lideri Atakan Tamkan, "Bu enkazda biz yaklaşık 8 saatlik bir çalışma yaptık. Burada 24 yaşındaki Ömer kardeşimize 32 saat sonra enkaz altından canlı bir şekilde ulaştık. Sağlığı ve bilinci yerindeydi. Güvenli bir şekilde yavaş yavaş 8 saatlik bir çalışmayla Ömer'in yanına ulaştık. Biz kurtarma çalışmalarını yaparken türkü söylüyordu. Motivasyonu çok yerindeydi. Bu bizim depremle birlikte yaşama eğitimlerinde her zaman anlattığımız şeyler. Enkaz altındayken insan psikolojisini ne kadar güçlü tutarsa o kadar altın saatleri uzatma imkanı oluyor. Ömer de türkü söyleyerek ve çıktığımda 5 litre su içeceğim gibi iddialarla 8 saat boyunca sohbet ederek oyaladık" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Hatay'da 32 saat sonra kurtarılan Ömer, türkü söyleyerek moralini yüksek tutmuş: Çıktığımda 5 litre su içeceğim Hatay'da 32 saat sonra kurtarılan Ömer, türkü söyleyerek moralini yüksek tutmuş: Çıktığımda 5 litre su içeceğim Deprem sonrası deniz seviyesinin yükseldiği İskenderun'da caddelerde su birikintileri oluştu Deprem sonrası deniz seviyesinin yükseldiği İskenderun'da caddelerde su birikintileri oluştu THOF Kahramanmaraş ve Hatay temsilcileri depremde hayatını kaybetti THOF Kahramanmaraş ve Hatay temsilcileri depremde hayatını kaybetti

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Son Dakika Yerel 32 saat boyunca enkazda türkü söyleyerek moralini yüksek tuttu - Son Dakika

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