Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Yediler Kavşağı'na 1984 yılında yapılan Yediler Camii bahçesinde 40 yıllık çam ağaçlarının köklerinin avluya ve cami zeminine zarar verdiği gerekçesiyle alınan izinler sonrası kesildi. Bu kesim sırasında mahalle sakinleri tepki gösterirken, ağaçların kesilmemesi gerektiği söylediler. Bu çabalar sonuçsuz kalınca 40 yıllık çam ağaçları kesildi. Kesilen ağaç dalları ve tomruklar birbirinden ayrılarak, kamyonlara yüklenerek taşındı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 40 yıllık çam ağaçlarının kesilmesine mahalleliler tepkili - Son Dakika

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