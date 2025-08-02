47. Kan Bağışına Plaket

Bilecik'te 47 kere kan veren Turgut Gürkan Masat'a plaketi takdim edildi.

Bilecik'te ikamet eden Turgut Gürkan Masat Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi önüne gelen kan bağış aracında 47'inci kez bağışta bulundu. Ardından Kızılay tarafından plaket takdim edilirken, "Kan bağışı konusunda duyarlı davranışı, toplum sağlığına sunduğu katkılardan dolayı Turgut Bey'e ve kıymetli ailesine teşekkür ederiz" denildi. - BİLECİK