47 Yıl Sonra Kardeşler Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

47 Yıl Sonra Kardeşler Kavuştu

47 Yıl Sonra Kardeşler Kavuştu

Eskişehir'de Salih Dindar, 47 yıl sonra kardeşi Mehmet Dindar ile buluşup hasret giderdi.

24.09.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'deki baba ocağından 47 yıl önce ayrılan Salih Dindar, hayırsever arkadaşı ve Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz sayesinde kardeşine kavuştu. Neredeyse yarım asır sonra ağabeyine gözyaşları içinde sarılan Mehmet Dindar, "Bundan sonra ayrılmak yok, ağabeyimi bırakmam artık" dedi.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evinden ailesine küstüğü için yaklaşık yarım asır önce ayrılan Salih Dindar, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Kilyos Mahallesi'ne yerleşti. Burada otelde çalışan Dindar, ilerleyen yaşı ve ailesine duyduğu özlem sonucunda memleketine dönmek istedi. Burada tanıştığı hayırsever arkadaşı tarafından Eskişehir'e getirilen 73 yaşındaki Dindar, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz'e başvurdu. Açıkgöz, araştırmaları sonucunda Salih Dindar'ın kardeşi Mehmet Dindar'a ulaştı.

Kavuşan kardeşler gözyaşlarına boğuldu

Muhtarlığa koşarak gelen Mehmet Dindar, ağabeyi Salih Dindar'ı görünce duygulanarak gözyaşlarına boğuldu. Birbirlerine sarılan iki kardeş özlem giderdi. Ağabeyini Eskişehir'e getiren vatandaş ve kendilerine yardımcı olan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz'e teşekkür eden Mehmet Dindar, Salih Dindar'ı 47 yıl önce terk ettiği baba ocağına götürdü.

"Bundan sonra ayrılmak yok ağabeyimi bırakmam artık"

Evlerinin önünde konuşan Mehmet Dindar, "Ağabeyimi görmeyeli 30 seneyi geçti. 1993'te falan yanına gitmiştim. 3 arkadaş bizi ağırladı, misafir etti. Bir daha gitmek nasip olmadı. Hep niyetim vardı ama o bana geldi. Çok sağ olsun, kim vesile olduysa herkesten Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Ben ağabeyimin evde yattığını bilmem. Bundan sonra ayrılmak yok, ağabeyimi bırakmam artık. Ağabeyim benim, ben ölürüm, o devam eder. Hiç sıkıntı değil, bir ağabeyim canım ağabeyim" dedi.

"Buralar tarlaydı, 3-5 tane ev vardı"

Ailesini ve evini çok özlediğini dile getiren 73 yaşındaki Salih Dindar, mahallesinin çok değiştiğini belirterek şöyle konuştu;

"47 yıl önce buralar tarlaydı, 3-5 tane ev vardı. Ondan sonra ben yok oldum. Geldiğimde koskocaman mahalle olmuş. Bugün kardeşimle buluştum, gayet mutluyum. Gitmemin üzerinden 47 yıl geçmiş olabilir ama et tırnaktan ayrılır mı? Muhtarımızdan Allah razı olsun." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 47 Yıl Sonra Kardeşler Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
17:48 Yer: İstanbul Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmeni yaptığı savunma kurtaramadı Yer: İstanbul! Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmeni yaptığı savunma kurtaramadı
17:44 Galatasaraylıları çıldırtacak itiraf Fenerbahçeli olduğunu açıkladı Galatasaraylıları çıldırtacak itiraf! Fenerbahçeli olduğunu açıkladı
17:26 DEM Partili Gergerlioğlu, polisimizi şehit eden katile siyah poşet giydirilmesine tepkili DEM Partili Gergerlioğlu, polisimizi şehit eden katile siyah poşet giydirilmesine tepkili
17:14 Babasının cesedini yakıp ormana gömmüştü Bütün bu vahşetin altında yatan sebep ise daha skandal Babasının cesedini yakıp ormana gömmüştü! Bütün bu vahşetin altında yatan sebep ise daha skandal
17:12 Darbedilen engelli çoban ilk kez konuştu: Çok dövdüler ellerinden zor kurtuldum Darbedilen engelli çoban ilk kez konuştu: Çok dövdüler ellerinden zor kurtuldum
17:06 Bomba iddia Batuhan Karadeniz, Türkiye’ye adım atar atmaz gözaltına alınacak Bomba iddia! Batuhan Karadeniz, Türkiye'ye adım atar atmaz gözaltına alınacak
16:58 Ürünü tarlada kalan çiftçinin isyanı Sözleri Dilan-Engin Polat çiftinin hoşuna gitmeyecek Ürünü tarlada kalan çiftçinin isyanı! Sözleri Dilan-Engin Polat çiftinin hoşuna gitmeyecek
16:47 ABD’de silahlı saldırı: En az 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı ABD'de silahlı saldırı: En az 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı
16:40 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 13:05:14. #1.13#
SON DAKİKA: 47 Yıl Sonra Kardeşler Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement