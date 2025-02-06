6 Şubat Depremleri İçin Anma Programı - Son Dakika
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6 Şubat Depremleri İçin Anma Programı

6 Şubat Depremleri İçin Anma Programı

HKÜ, 6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümünde duygusal bir anma programı düzenledi.

06.02.2025 16:47
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) 6 Şubat depremlerinin 2. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Amfi'de gerçekleştirilen anma programı, depremde vefat eden öğrenciler, mezunlar ve vatandaşların anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve sonrasında yapılan duanın ardından anma programı kapsamında katılımcılar tarafından konuşmalar gerçekleştirildi.

Anma programında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "6 Şubat depremleri yüreklerimizde derin yaralar açtı ve izler bıraktı. Ancak, bu zor zamanda ortaya çıkan destek ve dayanışma ruhumuz, hepimizi güçlü kıldı, yaraların sarılması noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştirdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, bu zorlu süreçte var gücümüzle öğrencilerimize, personelimize ve depremzedelere destek olmaya çalıştık. Depremin yaralarını sarmak adına hep birlikte el birliğiyle çalıştık. Acil ihtiyaçların karşılanması, barınma ve sağlık hizmetlerinin sunulması, psikososyal destek sağlanması için seferber olduk. İslahiye'de, deprem sonrasında ilk devreye alınan geçici yaşam merkezi olan Kalyon Konteyner Kent'te HKÜ olarak oluşturduğumuz hizmet birimimizde akademik ve idari personelimiz dönüşümlü olarak hizmet verdi. İslahiye Kalyon Konteyner Kent'te yapılan çalışmaların yanı sıra Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bulunan iki çadır kentte de faaliyet gösterdik. Bu çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir daha bu tür felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyorum. Depremde vefat eden öğrencilerimize, mezunlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

HKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Çanakcı, "Deprem ve İnşaat Mühendisliği", Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayaz "Deprem Sonrası Üniversite Öğrencilerinde Yılmazlık ve Kariyer İhtiyaçları" ve Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhemşiresi Sena Serpil Kılıç "Deprem Anında ve Sonrasında Hastanede Yaşananlar" başlıklı konuşmalarıyla anma programında yer aldı. Program kapsamında, depremin etkilerini ve bölgede yaşananları yansıtan karelerden oluşan "6 Şubat Depremleri Fotoğraf Sergisi" de katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Asrın felaketinin ikinci yılı için hazırlanan anma programının ardından HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, akademisyenler ve öğrenciler, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrenci ve mezunların anısına kampüste dikilen ağaçların bulunduğu alanı ziyaret etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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