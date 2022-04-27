65 yaş üstü Kadir gecesinde unutulmadı - Son Dakika

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kadir Gecesi münasebetiyle 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara ziyaretler gerçekleştirerek çeşitli hediyeler verdi.

Düzce Belediyesi, çeşitli sosyal projelerle Düzcelilerin yanında olmayı sürdürürken özel günlerde gerçekleştirdiği ev ziyaretleri ile de gönüllere dokunmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu gece idrak edilecek olan Kadir Gecesi münasebetiyle 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları yalnız bırakmadı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ekiplerle birlikte ziyaretlere katılarak yaşlı ve engelli vatandaşların Kadir Gecesini kutlarken, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün selamını da iletti. - DÜZCE