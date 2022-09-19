7 araca vuran ve seyir halindeki bisiklet sürücüsüne çarparak öldüren alkollü trafik canavarı: Ne oldu abi, niye durdurdunuz? - Son Dakika
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7 araca vuran ve seyir halindeki bisiklet sürücüsüne çarparak öldüren alkollü trafik canavarı: Ne oldu abi, niye durdurdunuz?

19.09.2022 09:37

Konya'da akılalmaz kaza can aldı. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil 7 araca ve seyir halindeki 1 bisikletliye çarparak yoluna devam etti. Kazada bisiklet sürücüsü can verirken, kazayı fark eden polis ekipleri tarafından durdurulan sürücünün "Ne oldu abi, niye durdurdunuz?" tepkisini verdiği belirtildi.

Dün saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde seyir halinde olan Yusuf Ü. idaresindeki otomobil, cadde üzerinde park halindeki 4 araca, ardından aynı yönde seyir halinde olan 44 yaşındaki Tercan Akdoğan'ın kullandığı bisiklete, ardından 3 araca çarptı.

Alkollü sürücü bisikletlinin ölümüne neden oldu, 7 araca çarptı, kazayı fark etmedi

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı bir olaya giden Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli ekipler fark ederek, aracı yaklaşık 1 kilometre ileride durdurdu. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bisiklet sürücüsü Tercan Akdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Alkollü sürücü bisikletlinin ölümüne neden oldu, 7 araca çarptı, kazayı fark etmedi

"NİYE DURDURDUNUZ?"

Gözaltına alınan sürücü Yusuf Ü'nün 1.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kendini durduran ekiplere "Ne oldu abi, niye durdurdunuz?" diye tepki verdiği öğrenilen alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta ve olay yerinde yapılan incelemenin ardından kazada hayatını kaybeden Tercan Akdoğan'ın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 7 araca vuran ve seyir halindeki bisiklet sürücüsüne çarparak öldüren alkollü trafik canavarı: Ne oldu abi, niye durdurdunuz? - Son Dakika

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