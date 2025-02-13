71 Yıllık Evlilikte Mutluluğun Sırrı - Son Dakika
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Yerel

71 Yıllık Evlilikte Mutluluğun Sırrı

71 Yıllık Evlilikte Mutluluğun Sırrı

Depremde kaybettikleri her şeye rağmen 71 yıllık evli çift, mutluluğun sevgi ve saygıda olduğunu belirtti.

13.02.2025 10:30
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Hatay'da depremde yıkılan binalarının enkazından kurtarılarak birlikte yaşama tutunan 71 yıllık evli Mehmet Dursun ve Gülperi Karabiber çifti, mutluluğun sırlarını anlattı. Yıllar süren mutluluğun sırrının karşılıklı saygı ve sevgi olduğunu belirten çift, asla küs kalamadıklarını dile getirdi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken, 25 bine yakın insan hayatını kaybetti. Asrın felaketine Antakya ilçesi Ayşe Fitnat Caddesi'ndeki evlerinde yakalanan 98 yaşındaki Mehmet Dursun Karabiber ve 96 yaşındaki eşi Gülperi Karabiber, yıkılan binalarının enkazından birlikte kurtarılarak yaşama tutundular. Depremde 71 yaşındaki oğulları Mehmet Karabiber'i kaybeden Karabiber çifti, Arsuz ilçesinde konteynerde yaşamlarını sürdürüyor. Asrın felaketinde evlerini ve iş yerlerini kaybeden çiftin 71 yıllık hatıraları ve fotoğrafları da enkazda kalarak yok oldu. 71 yıllık evli depremzede çift, evlilikte mutluluğun sırrını anlattı.

"Beş dakika konuşmasak ya kendi konuşur ya ben konuşurdum, asla küsmeyiz"

Eşiyle asla küs kalamadıklarını ifade eden Gülperi Karabiber, "Biz eşimle kardeş gibi büyüdük, kendisi halamın oğlu oluyor. Evlendik ve halamın evinde iki çocuğumu dünyaya getirdim. Çocuklarımız büyümeye başladığında ayrı eve çıktık, önce kiraya, daha sonrasında mülkümüz oldu. Hiçbir sıkıntımız olmadı. 71 yıllık evliliğimizde bir gün bile kötü bir söz söylemedik, ikimiz de birbirimizle anlaştık. Sözlerimiz birbirimize ağır gelmedi. Beş dakika konuşmasak ya kendi konuşur ya ben konuşurdum, asla küsmeyiz. Evliliğimizde bazen eşimin aklına düşerse o alır, bazen unutursa parasını veririm ben gider güzel bir şey alırım. Depremde her şeyimizi kaybettik, evimiz ve atölyemiz gitti ama biz burada konteynerde yaşıyoruz. Eşimle bir gün bile kavga etmedik. TOKİ evleri tamamlandığında buradan yeni evimize gideceğiz. Eşim bana hatırlayınca hediye alır. Unuttuğu zaman da özel günlerde bana kartını verir, neye ihtiyacı varsa gider hediyesini alırım. O da bana alır getirir" dedi.

"14 Şubat'ta ona hediye almayacağım, onun için en büyük hediye benim"

Eşiyle uzun süren ilişkisinin saygı ve sevgiden geldiğini ifade eden Mehmet Dursun Karabiber ise, "Bana hediye almasa bile eşimi mutlu etmeye çalışırım. Biz eşimle 27 yaşında evlendik ve 71 yıllık halen evliliğimiz devam ediyor. Eşim benden altın ve hediye istediğinde her zaman onu mutlu etmeye çalıştım. Ben sinirli adamım, genelde beni hep alttan alır eşim. 14 Şubat'ta ona hediye almayacağım, onun için en büyük hediye benim. Hediye olarak en büyük hediye benim. Biz aşkı bilmeyiz, sevgi ve saygı bizim için kanun gibi. Depremde enkazdan çıktık ve birbirimize hayat olduk. 71 yaşındaki evladım Mehmet Karabiber'i kaybettim" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 71 Yıllık Evlilikte Mutluluğun Sırrı - Son Dakika

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