81 ilden 500 okula destek - Son Dakika

Manavgat merkezli sosyal sorumluluk projesi 'Hayallerimin Elinden Tut', Türkiye'nin 81 ilinden 500 köy okuluna destek ulaştırarak 22 bin öğrencinin yüzünü güldürdü.

Manavgat'ta ilk gönüllü topluluk olarak hayata kazandırılan bu projeyle çocuklara kış döneminde atkı bere hazırlanıyor, tüm yıl boyunca ise kitap yollanıyor. 2021 yılında bir çok okulda online eğitim yapılması nedeniyle çalışmalarına ara veren proje bir yıllık aranın ardından çocuklar için harekete geçti.

Geçen yıl pandemiden dolayı aktif olamadıklarını belirten proje sorumlusu Rabia İnci Özen, "Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı çocuklara hediyelerimizi teslim edememiştik. Bu yıl pandemi öncesi ve sürecinde bize ulaşan destekleri çocuklarla buluşturuyoruz. El emeği ya da hazır atkı, bere, eldiven ve çorap, eğitimleri için de hikaye, boyama ve aktivite kitapları, kırtasiye malzemelerini çocuklara ulaştırarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sene korona virüs nedeniyle örgü kabul etmiyoruz. Fakat hikaye kitapları almak isteyen eğitim gönüllüleri olursa memnuniyetle köy okullarımıza ulaştırmaya hazırız" dedi. - ANTALYA