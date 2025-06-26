83 Yaşında Uçmanın Keyfini Yaşadı - Son Dakika
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Yerel

83 Yaşında Uçmanın Keyfini Yaşadı

26.06.2025 16:59
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Mürüvvet Türksoy, 83 yaşında uçak kullanma hayalini gerçekledi, 700 metre yükseklikte uçtu.

Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakim ve Rehabilitasyon Merkezi'de kendisine sorulan, "21 yaşınızda geri dönme imkanınız olsa ne yapmak isterdiniz" sorusuna, "uçak uçurmak" diye cevap veren, gençliğinde tır ile uzun yol şoförlüğü yapan 83 yaşındaki Mürüvvet Türksoy, Eskişehir'deki Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde, kokpitine oturduğu planör ile 700 metre yüksekliğe kadar çıkarak uçuş deneyimi yaşadı.

Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakim ve Rehabilitasyon Merkezi'de yapılan çalışmada orada kalan huzurevi sakinlerine, "21 yaşınızda geri dönme imkanınız olsa ne yapmak isterdiniz" diye soruldu. Huzurevinde ikamet eden 83 yaşındaki Mürüvvet Türksoy, sorulan soruya uçak kullanmak istediği cevabını verdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdüresi Seyhan Şimşek ve Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün girişimleri ile çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde kurutuluşunun 100'üncü yılında olan Türk Hava Kurumu (THK) bu girişime olumlu yanıt verdi. Yetkililerce, Eskişehir'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde, Mürüvvet Teyze'nin hayalinin gerçekleştirilebileceği Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakim ve Rehabilitasyon Merkezi yönetimine iletildi.

Kokpitte oturan 83 yaşındaki kadın 700 metre yukardan manzarayı izledi

Geçmişte tır kullanan ve Avrupa'ya mal dahi taşıyan 83 yaşındaki Mürüvvet Türksoy, girişimler ve alınan izinler sonucunda Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne geldi. Burada son kontrolleri yapılan Türksoy, planörün kokpitine Kurumun Planör Uçuş Okulu Müdürü Murat Hozan ile birlikte oturdu. Müdür Hozan eşliğinde planörle kalkış yapan Mürüvvet Türksoy'un heyecanın, kokpitteki aksiyon kamerasına anbean yansıdı. 700 metre yüksekliğe kadar çıkan Mürüvvet Türksoy, Okul Müdürü Murat Hozan rehberliğinde manzaranın tadını çıkardı. İnişin ardında huzurevinden arkadaşları ve Müdüresi Seyhan Şimşek tarafından alkışlarla karşılandı.

"Artık 'uçuşu da yapıyım ondan sonra ölürsem öleyim' dedim"

Konuyla alakalı konuşan Mürüvvet Türksoy, "Bana sordular, "18 yaşında olsaydın ne yapardın?" Ben de uçak kullanmak isterdim dedim ve ondan sonra olay buraya kadar geldi. Bilecik'ten geldim, orada huzurevinde kalıyorum. Arabalara binmeye alışığım, çok araba kullandım o yüzden bir şeyim yok çok şükür, korkum da olmadı. Tır şoförlüğü bile yaptım, uzun yol yaptım Almanya'dan Türkiye'ye çok gidip geldim. Almanya'da hep tırla mal taşıdım, gece gündüz çalıştım. Korkulacak hiçbir şeyim yok, çok özeniyordum kullanamadığım için içimde kalmıştı. Uçağa çok bindim ama hiç kullanmamıştım bu dünyada da içimde ukte kalmamış oldu. İnsan her yaşta her şeyi yapabilir. Hiç yaşla alakası yok önemli olan arzu etmek, istemek, azimli olmak. Ben biraz azimliyimdir illa olsun isterim, o yüzden artık onu da yapıyım ondan sonra ölürsem öleyim dedim. Şimdi gözüm açık gitmez artık" dedi.

"Mürvet Teyzemiz çok hayat dolu"

Mürüvvet Türksoy'un uçuşundan dolayı oldukça mutlu olan Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdüresi Seyhan Şimşek, "Huzurevi sakinlerimize, "21 yaşında olsaydınız ne olmak isterdiniz?" diye sormuştuk. Sakinlerimizden Mürvet Türksoy Teyzemiz, "Uçak kullanmak isterdim," cevabını verdi. Sağ olsun, İl Müdürümüz İlkay Bey, teyzemizin bu hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti ve gerekli temasları kurdu. Bu konuda İl Müdürümüz İlkay Bey'e, buradaki yetkili Ali Zahim Hoca'ya ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Bir sakinimizin hayalini gerçekleştirmiş olacağız, bu da bizi çok mutlu edecek. Mürvet Teyzemiz çok hayat dolu, pek çok erkeğin yapamadığı, başaramadığı işleri başarmış bir kadın. En son hayali uçmaktı. İnşallah bu hayalini de yaşarken gerçekleştirmiş olmak bizi çok mutlu edecek" ifadeleri ile süreci anlattı.

"Mürüvvet Teyzemiz, hayalinin uçmak olduğunu söylemişti, biz de bunu başardık"

Mürüvvet Teyze'nin uçuşu hakkında THK İnönü Okullar Müdürü ve Yamaç Paraşütü Okul Müdürü Ali Zaimoğlu şöyle konuştu:

"Aslında bizim için gayet normal bir durum. Mürüvvet Teyzemiz daha önce tur şoförlüğü bile yapmış. Kendisi 83 yaşında, ama içindeki heyecan 18 yaşındaki bir genç gibi. Hiç heyecanlanmadı, planörümüze bindi ve harika bir uçuş gerçekleştirdi. Biz onun adına çok mutlu olduk, o da hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu oldu. Mürüvvet Teyzemiz, hayalinin uçmak olduğunu söylemişti. Biz de Türk Hava Kurumu olarak bu hayalini gerçekleştirmek istedik ve bunu başardık. Onun mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu örnek bize şunu gösteriyor: Uçmanın yaşı yoktur. Çünkü biz, 100 yıldır Türkiye'de tüm Türk gençliğinin ve vatandaşlarının uçuş hayallerini gerçekleştiriyoruz. Uçuşun yaşı yoktur." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Havacılık, Bilecik, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel 83 Yaşında Uçmanın Keyfini Yaşadı - Son Dakika

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